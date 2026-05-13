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12 ans de sévices
Un pédiatre allemand inculpé pour 130 cas de violences sexuelles sur mineurs

Un médecin du Brandebourg, accusé de 130 agressions sexuelles sur mineurs sur 12 ans, a été inculpé en Allemagne. Il aurait agi dans le cadre de son activité professionnelle.
Publié: 20:42 heures
L'accusé aurait agi sur son lieu de travail.
Photo: KEYSTONE
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AFP Agence France-Presse

La justice allemande a déclaré mercredi avoir inculpé un pédiatre exerçant dans la région du Brandenbourg, dans le nord-ouest du pays. Il est l'auteur présumé de 130 cas de violences sexuelles sur mineurs.

«Celles-ci comprennent, entre autres, des allégations d'agressions sexuelles aggravées sur mineurs et de viols» qui se seraient déroulés sur douze ans jusqu'en novembre 2025, a déclaré le parquet de Potsdam, sans déclarer combien d'enfants ont été victimes. Il aurait commis des viols et agressions sexuelles entre le 1er décembre et le 5 novembre 2025.

Dans le cadre de son activité professionnelle

La plupart des faits auraient été perpétrés par l'accusé «dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle», a indiqué le parquet.

L'homme, non identifié dans le communiqué, travaillait pour le groupe hospitalier «Havelland Kliniken» dans deux hôpitaux à Nauen et à Rathenow, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Berlin.

D'après le quotidien allemand, il a été arrêté en novembre alors qu'il avait 45 ans, après avoir été dénoncé par une mère pour un cas présumé de violences sexuelles. Il est depuis en détention provisoire et a été inculpé le 6 mai.

Le tribunal régional de Potsdam doit désormais examiner l'affaire et donner une date pour l'ouverture du procès.

En France, un ex-chirurgien, Joël Le Scouarnec, avait commis des viols et agressions sexuelles sur près de 300 personnes de 1989 à 2014. Il avait été arrêté en 2017. Plus de 250 victimes étaient âgées de moins de 15 ans. Il a été condamné l'an dernier à la peine maximale de 20 ans de réclusion.

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