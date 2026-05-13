Un médecin du Brandebourg, accusé de 130 agressions sexuelles sur mineurs sur 12 ans, a été inculpé en Allemagne. Il aurait agi dans le cadre de son activité professionnelle.

Un pédiatre allemand inculpé pour 130 cas de violences sexuelles sur mineurs

Un pédiatre allemand inculpé pour 130 cas de violences sexuelles sur mineurs

AFP Agence France-Presse

La justice allemande a déclaré mercredi avoir inculpé un pédiatre exerçant dans la région du Brandenbourg, dans le nord-ouest du pays. Il est l'auteur présumé de 130 cas de violences sexuelles sur mineurs.

«Celles-ci comprennent, entre autres, des allégations d'agressions sexuelles aggravées sur mineurs et de viols» qui se seraient déroulés sur douze ans jusqu'en novembre 2025, a déclaré le parquet de Potsdam, sans déclarer combien d'enfants ont été victimes. Il aurait commis des viols et agressions sexuelles entre le 1er décembre et le 5 novembre 2025.

Dans le cadre de son activité professionnelle

La plupart des faits auraient été perpétrés par l'accusé «dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle», a indiqué le parquet.

L'homme, non identifié dans le communiqué, travaillait pour le groupe hospitalier «Havelland Kliniken» dans deux hôpitaux à Nauen et à Rathenow, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Berlin.

D'après le quotidien allemand, il a été arrêté en novembre alors qu'il avait 45 ans, après avoir été dénoncé par une mère pour un cas présumé de violences sexuelles. Il est depuis en détention provisoire et a été inculpé le 6 mai.

Le tribunal régional de Potsdam doit désormais examiner l'affaire et donner une date pour l'ouverture du procès.

En France, un ex-chirurgien, Joël Le Scouarnec, avait commis des viols et agressions sexuelles sur près de 300 personnes de 1989 à 2014. Il avait été arrêté en 2017. Plus de 250 victimes étaient âgées de moins de 15 ans. Il a été condamné l'an dernier à la peine maximale de 20 ans de réclusion.