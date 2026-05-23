AFP Agence France-Presse
Deux tramways sont entrés en collision frontale samedi dans la ville allemande de Düsseldorf, faisant plus de 50 blessés, dont beaucoup ont dû être hospitalisées, a indiqué le service des pompiers.
L'accident s'est produit vers 11h30 (09h30 GMT) à un carrefour très fréquenté de cette ville de l'ouest de l'Allemagne et les services de secours ont été rapidement déployés sur les lieux.
Vingt-huit des blessés ont été transportés à l'hôpital, tandis que 28 autres, plus légèrement touchés, ont été pris en charge sur place, a précisé un communiqué des pompiers. La cause de l'accident n'était pas déterminée et la police a ouvert une enquête
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