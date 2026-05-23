Une collision frontale entre deux trams à Düsseldorf, en Allemagne, samedi à 11h30, a fait plus de 50 blessés. Vingt-huit personnes ont été hospitalisées, tandis que la police enquête sur les causes de l'accident.

Plus de 50 blessés après un choc frontal entre deux tramways

Plus de 50 blessés après un choc frontal entre deux tramways

AFP Agence France-Presse

Deux tramways sont entrés en collision frontale samedi dans la ville allemande de Düsseldorf, faisant plus de 50 blessés, dont beaucoup ont dû être hospitalisées, a indiqué le service des pompiers.

L'accident s'est produit vers 11h30 (09h30 GMT) à un carrefour très fréquenté de cette ville de l'ouest de l'Allemagne et les services de secours ont été rapidement déployés sur les lieux.

Vingt-huit des blessés ont été transportés à l'hôpital, tandis que 28 autres, plus légèrement touchés, ont été pris en charge sur place, a précisé un communiqué des pompiers. La cause de l'accident n'était pas déterminée et la police a ouvert une enquête



