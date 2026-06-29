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Arrêté en plein reportage
RSF exige la libération de Christophe Gleizes, détenu depuis un an en Algérie

RSF a réitéré son appel à la libération immédiate du journaliste français Christophe Gleizes. Ce dernier est détenu en Algérie depuis le 29 juin 2025.
Publié: 10:30 heures
RSF a appelé la libération immédiate du journaliste français Christophe Gleizes, détenu en Algérie depuis le 29 juin 2025.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le journaliste français Christophe Gleizes est désormais détenu en Algérie depuis un an, ont déclaré lundi l'organisation Reporters sans Frontière (RSF) et ses proches, réitérant leur appel à sa «libération immédiate» et à une grâce du président algérien Abdelmadjid Tebboune.

«Un an que Christophe Gleizes est injustement détenu», a déclaré lundi dans un communiqué Thibaut Bruttin, directeur général de RSF, qui chapeaute le comité de soutien du journaliste sportif, collaborateur des médias So Foot et Society.

Le Mondial de foot «se joue avec une chaise vide à son nom dans la tribune de presse, son accréditation officielle rappelle que sa place est dans les stades, parmi les journalistes qui couvrent l'événement, et non dans une cellule», a ajouté Thibaut Bruttin.

«L'enfermement commence à peser»

A la veille de l'ouverture du Mondial, Gianni Infantino, le président de la Fifa, qui avait accrédité le journaliste pour la compétition, avait dit espérer qu'il obtienne une grâce présidentielle et puisse assister au tournoi (11 juin-19 juillet).

Son frère a été lui rendre visite dimanche à la prison de Kolea, ont expliqué ses parents, Sylvie et Francis Godard lundi sur RTL.»Les conditions pénitentiaires sont très bonnes», a dit sa mère. «Au point de vue santé, il va bien mais l'enfermement commence vraiment à lui peser : il est coupé du monde, de l'actualité», a-t-elle ajouté.

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Christophe Gleizes, 37 ans, a été condamné le 29 juin 2025 à sept ans de prison pour «apologie du terrorisme» avec mandat de dépôt. Il avait été arrêté en mai 2024 dans le cadre d'un reportage sur le club de foot de la Jeunesse sportive de Kabylie (JSK) et placé sous contrôle judiciaire.

Espoir d'une grâce présidentielle

Il a retiré en mars un pourvoi en cassation, dans l'espoir d'ouvrir la voie à une grâce présidentielle. La justice algérienne a également rejeté en mai un recours déposé par le parquet, clôturant la procédure judiciaire. «Nous saluons les récentes évolutions judiciaires en Algérie», ont écrit ses parents dans le communiqué, appelant à ce que «ces avancées» «débouchent rapidement sur une grâce présidentielle».

«Nous continuons d'attendre, avec espoir et dignité, le retour de Christophe parmi nous», ajoutent-ils, évoquant la grand-mère du journaliste, âgée de 102 ans, qui «a dans une vidéo réitéré, en ce triste anniversaire, son appel à revoir son petit-fils».

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