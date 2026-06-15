À New York, le monde du football soutient Christophe Gleizes

À New York, la profession s'est mobilisée pour Christophe Gleizes, journaliste français détenu en Algérie depuis un an. Même Didier Deschamps a tenu à lui adresser un message de soutien.

Bastien Feller Journaliste Blick

Les journalistes français sont arrivés dans la salle de presse du MetLife Stadium pour la conférence de presse d'avant-match avec une écharpe autour du cou. Non pas pour se protéger de la chaleur, puisqu'il fait très chaud sur la côte Est, mais pour faire passer un message important: «Free Gleizes». Action qui avait notamment déjà eu lieu à Paris, lors de Roland-Garros.

Journaliste à «So Foot», Christophe Gleizes est en effet emprisonné en Algérie depuis maintenant un an. En mai 2024, il réalisait un reportage sur le club de football de la Jeunesse sportive de Kabylie lorsqu'il a été arrêté. Le Français a ensuite été condamné à sept ans de prison pour apologie du terrorisme. «On espère qu'il pourra nous rejoindre avant la fin de la Coupe du monde», souffle Vincent Duluc, président de l'Union des journalistes de sport en France et à l'origine de la démarche. L'un des nombreux représentants du journal «L'Équipe» a d'ailleurs pris la parole au nom de Christophe Gleizes durant la conférence de presse.

Ses parents présents à New York

«J'ai son accréditation sur moi. Il reste journaliste et je pose une question en son nom à propos des pauses fraîcheur et de leur impact», explique Vincent Duluc, debout au milieu des autres représentants des médias. «J'ai rencontré sa famille lors de la finale de la Coupe de France et j'espère qu'il pourra être ici le plus rapidement possible pour poser lui-même ses questions», commence par répondre Didier Deschamps, visiblement touché par la démarche.

Ses parents se trouvent justement à New York, invités par le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a, par la même occasion, demandé sa libération. Prise de parole rapidement condamnée par le gouvernement algérien.

«Nous sommes ici parce que Christophe a obtenu l’accréditation de la FIFA. Nous en sommes très émus et très touchés. C’est Christophe qui devrait être à notre place et c’est notre devoir d’être là pour le soutenir», réagissent Sylvie et Francis Godard, aux abords du MetLife Stadium, regrettant que la situation n'évolue pas. «La situation est toujours la même: emprisonné entre quatre murs. Il commence à trouver le temps long et il aimerait être parmi vous, qui êtes ses confrères, journalistes sportifs. C’est ici qu’il doit être.»