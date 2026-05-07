Mattia Jutzeler
Opération de grande envergure de la police autrichienne. Selon le journal «Kronen Zeitung», des coups de feu auraient été tirés devant un restaurant à Linz. Trois personnes auraient perdu la vie lors de cet incident.
D'après les forces de l'ordre, il n'y a aucun danger pour la population. Les forces de l'ordre sont présentes en nombre sur place.
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