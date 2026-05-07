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Intervention de grande envergure en Autriche
Des coups de feu dans la ville de Linz font au moins trois morts

Drame dans la ville autrichienne de Linz. Les médias locaux font état de coups de feu et de trois morts devant une auberge. La police s'est rendue sur place avec un important dispositif.
Publié: 14:42 heures
A Linz, trois personnes seraient mortes après avoir reçu des coups de feu devant une auberge.
Photo: Shutterstock
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Mattia Jutzeler

Opération de grande envergure de la police autrichienne. Selon le journal «Kronen Zeitung», des coups de feu auraient été tirés devant un restaurant à Linz. Trois personnes auraient perdu la vie lors de cet incident.

D'après les forces de l'ordre, il n'y a aucun danger pour la population. Les forces de l'ordre sont présentes en nombre sur place.

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