Drama in der österreichischen Stadt Linz. Lokale Medien berichten von Schüssen und drei Toten vor einem Gasthaus. Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Drei Tote nach Schüssen vor Gasthaus in Linz

Drei Tote nach Schüssen vor Gasthaus in Linz

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Linz erschiesst ein Mann zwei Frauen und sich selbst

Polizei sperrt Klausenbachstrasse ab, Bevölkerung laut Behörden nicht gefährdet

Drei Tote bei Schiesserei, offiziell unbestätigte Hintergründe

Grosseinsatz in Österreich: In Linz sind laut mehreren Medienberichten vor einem Gasthaus Schüsse gefallen. Drei Menschen kamen dabei ums Leben, berichtet unter anderem die österreichische Zeitung «Der Standard».

Die Polizei steht mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Das Gebiet rund um die Klausenbachstrasse wurde grossräumig abgesperrt, zahlreiche Blaulichtorganisationen sind vor Ort. Für die Bevölkerung bestehe derzeit keine Gefahr, teilten die Einsatzkräfte mit.

Wie der «Der Standard» unter Berufung auf erste Medienberichte schreibt, soll ein älterer Mann zunächst zwei Frauen und danach sich selbst erschossen haben. Eine offizielle Bestätigung zu den Hintergründen oder zum genauen Ablauf gibt es bislang nicht. Die Landespolizeidirektion Oberösterreich wollte den Bericht auf Anfrage noch nicht bestätigen.

«Es waren sehr viele Schüsse»

Die «Kronen Zeitung» berichtet unterdessen unter Berufung auf erste Informationen, dass der Mann seine Frau und seine Tochter vor dem Traditionsgasthaus Lüftner erschossen und anschliessend Suizid begangen haben soll. Dem Bericht zufolge ereignete sich die Bluttat gegen 13.30 Uhr.

Laut der «Kronen Zeitung» errichtete die Polizei auf dem Parkplatz Sichtschutzwände und Zelte. Augenzeugen schildern dramatische Szenen. «Es waren sehr viele Schüsse», sagte eine 84-jährige Frau der Zeitung. Sie habe sich zum Zeitpunkt der Schüsse im Gasthaus befunden. Gäste hätten das Lokal zunächst nicht verlassen dürfen. Auf dem Parkplatz lagen laut dem Bericht die drei Leichen.

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