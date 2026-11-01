La justice américaine a rejeté une tentative de l’administration Trump visant à bloquer préventivement la certification d’une éventuelle victoire démocrate en Alaska. Deux candidats portent le même nom.

AFP Agence France-Presse

Une juge américaine a rejeté dimanche un recours préventif de l’administration Trump pour empêcher la certification d’une possible victoire démocrate en Alaska aux élections cruciales de mi-mandat.

La juge a estimé que la demande de l’administration n’était pas applicable. Le ministère de la Justice de Donald Trump avait demandé au tribunal fédéral d’Alaska d’interdire aux autorités de l’Etat de «certifier» les résultats en cas de victoire de la candidate démocrate Mary Peltola.

L’administration invoquait un risque de «confusion» entre les candidatures du sortant républicain Dan S. Sullivan et un homonyme, Dan J. Sullivan, encouragé à se présenter par le Parti démocrate pour siphonner des voix au sénateur sortant, selon une enquête du «New York Times».

Un risque de défaite

Dans son recours, l’administration exigeait que la justice ordonne aux autorités de l’Etat, en cas de victoire démocrate, de vérifier dans quelle mesure la candidature de Dan J. Sullivan avait fait perdre des voix au sénateur sortant.

Donald Trump agite depuis des mois le spectre d’une contestation post-électorale en cas de défaite de son parti aux scrutins de mi-mandat mardi.

D’après les sondages, Donald Trump pourrait perdre sa majorité républicaine à la Chambre des représentants, et peut-être même au Sénat, où le siège en jeu en Alaska pourrait s’avérer crucial.