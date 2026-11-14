La compagnie aérienne Qantas a fait voler un Airbus A350-1000ULR de Melbourne à Toulouse sans escale. Ce record de 23’155 km annonce des vols commerciaux marathon prévus dès 2027.

Un avion bat un record historique avec un vol de 24 heures

Un avion bat un record historique avec un vol de 24 heures

En bref L'Airbus A350-1000ULR a volé sans escale de Melbourne à Toulouse en 24 heures et 24 minutes

Un réservoir supplémentaire de 20’900 litres de kérosène a permis d'augmenter l'autonomie de 1850 km

Qantas prévoit le plus long vol sans escale: Sydney–Londres sur 17’000 km dès octobre 2027

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

De Melbourne à Toulouse, sans escale! Ce vol historique entre l'Australie et la France a été réalisé par un Airbus A350-1000ULR. Le voyage a duré 24 heures et 24 minutes. Ce record est désormais inscrit au Livre Guinness des records. L'appareil a survolé l'océan Pacifique, l'Amérique du Nord et l'océan Atlantique. Les 13 personnes à bord – pilotes et ingénieurs – ont pu admirer deux levers et deux couchers de soleil.

Ce vol record est rendu possible grâce à une version de l'Airbus A350-1000ULR spécialement développée pour Qantas. L'abréviation ULR signifie «ultra long range». Son principal atout: un réservoir de carburant supplémentaire d'une capacité de 20'900 litres de kérosène, ce qui augmente l'autonomie d'environ 1850 kilomètres. Le train d'atterrissage, la structure des ailes et les moteurs ont également été modifiés pour ce trajet extrêmement long.

Avec un espace bien-être

Ce vol s'inscrit dans le cadre du projet «Sunrise» de Qantas, avec lequel la compagnie aérienne australienne ambitionne de révolutionner les très long-courriers. Qantas ne veut pas simplement faire subir à ses passagers des vols de 18 à 20 heures dans les conditions habituelles. C'est pourquoi les A350 ne disposeront que de 238 sièges, soit nettement moins que ce que prévoit ce genre d'appareil. Avec la place gagnée, un espace bien-être sera aménagé, permettant aux passagers de se dégourdir les jambes et de s'étirer durant ce vol marathon.

Qantas a commandé douze de ces appareils, poursuivant ainsi le développement de son programme «Sunrise». La première liaison, Sydney-Londres (17'000 kilomètres), sera inaugurée en octobre 2027. Ce vol sera également direct, sans escale ni ravitaillement, et d’une durée d’environ 20 heures, soit le vol sans escale le plus long au monde.

De Sydney à New York

Actuellement, les passagers empruntant la «route du kangourou» doivent toujours faire escale à Singapour, impliquant un trajet d'environ 24 heures. Avec son vol Sydney-Londres, Qantas dépasse le précédent record détenu par Singapore Airlines avec sa La liaison entre Singapour et New York (15'350 kilomètres).

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La compagnie aérienne australienne intensifie ses efforts pour battre des records. Dernière performance en date: un vol test de plus de 16'000 kilomètres entre Sydney et New York, sans aucune escale. A terme, les passagers pourraient ainsi passer environ 18 heures dans les airs. Actuellement, les avions effectuent encore une courte escale à Auckland, en Nouvelle-Zélande, pour se ravitailler, ce qui porte la durée totale du trajet à environ 21 heures.