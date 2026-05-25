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Au moins trois morts
Un minibus percute un éléphant dans un parc national ougandais

Trois personnes ont perdu la vie et quatre ont été blessées après qu'un minibus a percuté un éléphant dimanche soir dans le parc national de Murchison Falls. La police appelle à la prudence sur les routes.
Publié: 12:28 heures
Les collisions avec des animaux sauvages sont fréquentes en Afrique.
Photo: Police ougandaise/X
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ATS Agence télégraphique suisse

Trois personnes sont mortes et quatre ont été blessées lors d'une collision entre un minibus et un éléphant dimanche soir dans un parc national du nord-ouest de l'Ouganda, a annoncé lundi la police ougandaise sur X. L'état de santé de l'éléphant n'est pas connu.

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Les automobilistes doivent faire preuve d'une «extrême prudence lorsqu'ils traversent les parcs nationaux et les zones protégées, en particulier pendant la nuit, et respecter strictement les limitations de vitesse afin d'éviter de tels drames», a commenté la police.

L'accident est survenu dimanche vers 20h (19h en Suisse) à l'intérieur du parc national de Murchison Falls (nord-ouest), quand le chauffeur du minibus a «percuté un éléphant en train de traverser (une route), puis a perdu le contrôle du véhicule», selon la police. «Trois occupants sont morts sur le coup, tandis que quatre autres, dont le conducteur, ont été blessés», relate la police ougandaise.

Collisions fréquentes

Dans un communiqué, l'agence ougandaise de protection de la faune (UWA) a confirmé l'accident et son bilan, sans donner d'informations sur l'état de santé de l'éléphant. Une enquête est en cours, a précisé l'UWA.

En 2024, cette agence estimait qu'environ trois animaux sauvages étaient tués chaque jour en moyenne par des véhicules en excès de vitesse à l'intérieur du parc national de Murchison Falls.

Les collisions entre automobilistes et faune sauvage ne sont pas rares en Afrique de l'Est. Au Kenya, pays voisin de l'Ouganda, Ewaso Lions, une ONG locale protégeant ces félins, notamment dans leurs interactions avec les automobilistes, faisait état en février de plus de 400 animaux tués – dont deux lions – en une décennie dans le nord du Kenya le long de l'A2, grand axe reliant Nairobi à l'Éthiopie.

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