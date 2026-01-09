Des manœuvres navales groupées de la Russie, la Chine et l'Iran ont débuté vendredi en Afrique du Sud. Washington critique durement les Brics, accusés de mener une «politique anti-américaine».

Un navire russe rejoint un exercice naval des Brics en Afrique du Sud

Un navire russe rejoint un exercice naval des Brics en Afrique du Sud

AFP Agence France-Presse

Un navire de guerre russe a rejoint vendredi, dans les eaux sud-africaines, des navires chinois et iraniens, ont constaté des journalistes de l'AFP, pour un exercice militaire des Brics+ qui risque de provoquer à nouveau la colère de Washington envers Pretoria, cible récurrente de ses critiques.

Ces manœuvres menées avec des adversaires des Etats-Unis, au moment où la relation entre les deux pays est au plus bas, doivent se tenir jusqu'au 16 janvier. Il s'agit d'«actions conjointes pour assurer la sécurité du transport maritime», d'après l'armée sud-africaine.

Aucun lien avec l'enlèvement de Maduro

«Cela n'a absolument rien à voir avec le Venezuela», a indiqué à l'AFP un porte-parole du ministère sud-africain de la Défense en écartant tout lien avec les saisies de navires au large du Venezuela que Washington avait commencé dès décembre avant d'enlever le président Nicolas Maduro.

«Cet exercice était en préparation depuis 2025 et a été reporté en raison du sommet du G20 qui se tenait à la même période» à Johannesburg, a ajouté ce même porte-parole. Une tentative d'apaisement sans effet sur les Etats-Unis qui avaient boycotté ce premier sommet du groupe des vingt tenu en Afrique.

Le bloc de pays émergents que sont les Brics+ a été accusé par Donald Trump de mener des politiques «anti-américaines». L'exercice en cours, baptisé «Volonté de paix», est mené par la Chine, adversaire désigné par les Etats-Unis.

Pretoria «dans le collimateur»

«Washington a Pretoria dans le collimateur depuis le début de l'actuelle administration Trump», estime auprès de l'AFP Priyal Singh, chercheur à l'Institut d'études sur la sécurité de Pretoria. «L'image véhiculée par les prochains exercices navals sera probablement utilisée par les décideurs politiques à Washington comme un exemple parfait montrant pourquoi les relations bilatérales avec l'Afrique du Sud doivent être révisées», a-t-il ajouté.

Les Emirats arabes unis devraient également envoyer des navires, a précisé le vice-ministre de la Défense, Bantu Holomisa, à la chaîne de télévision Newzroom Afrika jeudi. D'autres pays des Brics+, comme l'Indonésie, l'Ethiopie et le Brésil, enverront des observateurs, a-t-il ajouté. Les autres membres du groupe sont l'Inde, l'Egypte et l'Arabie saoudite.

Le parti sud-africain de centre-droit Alliance démocratique (DA), allié de circonstances de l'ANC dans la coalition gouvernementale, a dénoncé des «exercices militaires qui contredisent (la) neutralité et nuisent à (la) réputation internationale» de Pretoria.