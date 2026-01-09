Deux Russes membres d’un équipage arrêtés par les Etats-Unis ont été libérés vendredi, selon Moscou. Le pétrolier, accusé de faire partie la «flotte fantôme», a été saisi mercredi par Washington.

Moscou annonce la libération de deux membres d'équipage du pétrolier saisi

La Russie a indiqué vendredi que Washington avait accédé à sa requête et libéré deux citoyens russes. Ils étaient membres de l'équipage du pétrolier battant pavillon russe saisi cette semaine par les Etats-Unis dans l'Atlantique nord.

«En réponse à notre requête, le président américain Donald Trump a pris la décision de libérer deux citoyens russes membres de l'équipage du pétrolier Marinera», a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova dans un communiqué. Elle a exprimé la «gratitude» de Moscou.

Membre de la flotte fantôme?

Le navire a été intercepté par les autorités américaines mercredi, l'accusant de faire partie d'une flotte fantôme servant à contourner les sanctions américaines en transportant du pétrole vénézuélien, russe et iranien, et de naviguer sous un faux drapeau. Moscou affirme que le navire a obtenu une autorisation provisoire de naviguer sous pavillon russe.

L'envoyé spécial de Moscou Kirill Dmitriev a déclaré vendredi sur Telegram que le président Trump avait «pris la décision de libérer tous les Russes» à bord du Marinera. Washington avait précédemment annoncé que «l'équipage sera poursuivi».

La Russie avait accusé jeudi les Etats-Unis d'attiser des «tensions militaires et politiques» et s'était inquiétée que «Washington soit disposé à susciter de graves crises internationales».