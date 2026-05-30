Dix-huit personnes, dont dix enfants, sont mortes samedi dans l'est de l'Afghanistan lorsque leur camion s'est retourné. Le véhicule transportait des familles revenant du Pakistan, où elles avaient trouvé refuge.

Un accident dans un camion en Afghanistan fait 18 morts

Un accident dans un camion en Afghanistan fait 18 morts

AFP Agence France-Presse

Dix-huit personnes dont dix enfants sont mortes quand le camion dans lequel elles voyageaient s'est retourné samedi dans l'est de l'Afghanistan, a indiqué à l'AFP le porte-parole du gouverneur de la province de Laghman. «Le véhicule transportait des familles afghanes rentrant» du Pakistan où elles vivaient auparavant, a précisé Abdul Malik Niazai. Il a eu lieu à un croisement menant à la route entre Jalalabad (est) et Kaboul.

«Dix-huit personnes sont mortes, dont dix enfants, cinq femmes et trois hommes. Vingt-neuf personnes ont aussi été blessées et transférées à l'hôpital», a-t-il ajouté. A l'hôpital de Jalalabad, un journaliste de l'AFP a vu des enfants ainsi que des hommes et femmes blessés de tous âges.

Des accidents fréquents

«Nous prions pour que les blessés se rétablissent rapidement», a déclaré sur X le porte-parole du gouvernement taliban, Zabihullah Mujahid, en se disant «profondément attristé» par ce drame au dernier jour des vacances pour la fête de l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice dans l'islam.

Islamabad a fortement durci sa politique envers les migrants et réfugiés afghans présents sur son territoire. Depuis le début de l'année, 447'400 Afghans sont ainsi revenus du Pakistan, selon les chiffres du Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés (UNHCR) et de l'Organisation internationale des migrations (OIM). Ces familles voyagent souvent dans des camions transportant les affaires qu'elles ont pu emporter du Pakistan.

Les accidents de la route sont fréquents en Afghanistan, en partie à cause du mauvais état des routes après des décennies de conflits, de la conduite dangereuse des automobilistes et du manque de réglementation. En août 2025, 78 personnes, dont 19 enfants, avaient péri dans la collision d'un autocar transportant des Afghans de retour d'Iran, avec un camion et une moto dans l'ouest de l'Afghanistan, l'un des plus graves accidents de ces dernières années.







