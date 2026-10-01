Des frappes pakistanaises ont fait neuf morts civils en Afghanistan, selon les talibans. Le Pakistan confirme l’opération, menée selon lui contre des camps et caches de groupes terroristes.

Neuf civils tués dans des frappes pakistanaises en Afghanistan

Neuf civils tués dans des frappes pakistanaises en Afghanistan

AFP Agence France-Presse

Neuf civils ont été tués dans une série de frappes menées par le Pakistan en Afghanistan dans la nuit de mercredi à jeudi, a affirmé jeudi le gouvernement taliban.

Islamabad a confirmé des frappes «planifiées et calibrées» en Afghanistan, indiquant qu'elles visaient «des camps terroristes et des caches». Des frappes ont touché la province de Helmand, une autre s'est portée sur la province orientale de Kunar, ont indiqué des responsables afghans.

«Neuf civils afghans, dont des femmes et des enfants, ont été tués» dans les deux provinces, a écrit sur X le porte-parole du gouvernement taliban, Zabihullah Mujahid. Onze autres personnes ont été blessées, a-t-il ajouté, et trois maisons ont été détruites.

Camps terroristes visés

«Sur la base de renseignements crédibles, des frappes ciblées contre des camps terroristes et des caches situés à deux endroits appartenant à Fitna al Khwarij, Fitna al Hindustan et leurs affiliés ont été menées en Afghanistan avec précision et exactitude», a déclaré le ministère pakistanais de l'Information sur X, précisant les noms des groupes visés.

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Le gouvernement provincial du Helmand a indiqué que l'attaque avait touché le village de Safar, tuant quatre personnes et faisant plusieurs blessés graves.

Les deux voisins entretiennent des relations particulièrement tendues depuis le retour du gouvernement taliban en 2021. En octobre 2025, les combats entre l'Afghanistan et le Pakistan avaient fait des dizaines de morts, y compris lors de frappes pakistanaises sur Kaboul, et abouti à la fermeture quasi totale de la frontière terrestre.

Après diverses médiations, les affrontements avaient diminué sans totalement cesser puis ont viré en guerre ouverte fin février, avec de nouvelles frappes aériennes y compris sur Kandahar et Kaboul.