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Escalade meurtrière
Le Pakistan frappe à nouveau l'Afghanistan, trois civils tués

Des frappes pakistanaises à Kunar, en Afghanistan, ont tué trois civils et blessé quatre autres lundi matin. Ces attaques interviennent après un attentat meurtrier revendiqué par un groupe lié au TTP au Pakistan.
Publié: 21.09.2026 à 07:43 heures
La région de Kunar a été la cible d'une frappe pakistanaise (archives).
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Les autorités talibanes ont affirmé lundi que des frappes aériennes pakistanaises ont fait trois morts dans l'est de l'Afghanistan. «A 3h30, des jets pakistanais ont mené un bombardement dans le district de Nurgal, dans la province de Kunar (est), tuant trois civils et en blessant quatre autres», a indiqué à l'AFP le porte-parole de la police de Kunar, Farid Dehqan.

Le département provincial pour l'Information a également fait état de «trois morts et quatre blessés» dans des frappes pakistanaises dans ce district. Ces bombardements interviennent après une attaque à l'explosif et à l'arme à feu contre un quartier général de la police dans le nord du Pakistan vendredi qui a fait au moins 31 morts, dont 16 policiers.

Le groupe local Ittehad-ul-Mujahideen Pakistan, une faction liée au groupe djihadiste Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP), a revendiqué cette attaque dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, frontalière de l'Afghanistan. Le Pakistan accuse l'Afghanistan de soutenir ces groupes djihadistes responsables d'attentats meurtriers sur son territoire, ce que le gouvernement taliban afghan dément.

Conflit ouvert

Les dernières frappes pakistanaises les plus meurtrières en Afghanistan remontent au 29 juin, et avaient fait une trentaine de morts dans les provinces de Paktia, Paktika et Kunar. Le Pakistan avait alors affirmé avoir ciblé une faction du TTP et tué des combattants, le gouvernement taliban faisant lui état de victimes civiles.

Les deux voisins entretiennent des relations particulièrement tendues depuis le retour du gouvernement taliban en 2021. Elles ont tourné en conflit ouvert à l'automne 2025. Leur frontière terrestre est fermée depuis.

Au début de l'année, le Pakistan avait multiplié les bombardements y compris sur Kaboul. La frappe la plus meurtrière avait touché le 16 mars un hôpital pour toxicomanes de la capitale afghane, tuant au moins 269 civils, selon l'ONU.

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