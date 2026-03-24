Adriana Karembeu est visée par une enquête à Paris, après une dénonciation de son ex-mari. Celui-ci l’accuse d’avoir mis leur fille de 7 ans en contact avec des contenus inadaptés.

AFP Agence France-Presse

Une enquête pour soustraction aux obligations parentales a été ouverte après une plainte du mari d'Adriana Karembeu, avec lequel elle est en instance de divorce, «lui reprochant d'exposer leur enfant mineure à des contenus qui lui paraissent inadaptés», a-t-on appris auprès du parquet. Cette procédure «a été confiée à un commissariat parisien», a précisé mardi le parquet de Paris à l'AFP, confirmant une information du Parisien.

De source proche du dossier, l'homme d'affaires André Ohanian, 71 ans, établi au Maroc, a transmis un signalement au parquet des mineurs de Paris, à propos de leur fille.

Dans ce signalement, il s'inquiète de «l'environnement» dans lequel la fillette de 7 ans, dont il s'occupe pendant l'année scolaire, évolue lorsque sa mère la prend le week-end ou pendant les vacances, aux côtés de son nouveau compagnon Marc Lavoine, selon cette source.

Images à caractère sexuel

A l'appui de ce signalement, un constat d'huissier établi à la demande du père, faisant état du contenu de l'iPad utilisé par la fillette, que lui aurait confié la mannequin de 54 ans.

Ce constat fait état de la présence, au milieu de la galerie photo de l'appareil, de dizaines de clichés à caractère sexuel et captures d'écran de conversations intimes ou à caractère pornographique, selon cette source.

La fillette y avait accès en raison de la synchronisation de la tablette avec le compte parental, selon cette source. Elle précise que M. Ohanian avait à l'origine demandé l'ouverture d'une enquête notamment pour corruption de mineur et provocation à l'usage de stupéfiants - un message attribué à Marc Lavoine évoquant la consommation de cocaïne. Sollicité par l'AFP, «Marc Lavoine réfute ces accusations qui ne reposent sur aucune preuve», a indiqué son entourage.

Une façon de «salir» la mannequin

Dans un communiqué transmis à l'AFP, l'avocat d'Adriana Karembeu a dénoncé les «propos ignobles» de M. Ohanian et l'a accusé de vouloir «salir» la mannequin «pour obtenir la garde de leur enfant». «Adriana conteste formellement ces propos inqualifiables et nuisibles à sa fille mineure, unique objet de son amour inconditionnel et de ses priorités», a détaillé Me Alain Toucas-Massillon.

Dans un message posté lundi sur Instagram, Adriana Karembeu avait déjà dénoncé des «pressions incessantes et des tentatives répétées de déstabilisation de la part» de M. Ohanian, évoquant notamment des «violences verbales comme physiques».

Par l'intermédiaire de ses avocats, Me Najwa El Haïte et Me Jean-Laurent Abbou, M. Ohanian a démenti «catégoriquement avoir exercé la moindre violence, verbale ou physique, ni commis le moindre chantage» et dénoncé des accusations «mensongères, calomnieuses et diffamatoires». «La seule priorité de Monsieur Ohanian est la protection de sa fille Nina, ainsi que la préservation de son équilibre psychologique et affectif en garantissant à l'enfant un cadre de vie sain, stable et sécurisant», ont-ils ajouté.