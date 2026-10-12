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Une enquête est ouverte
Trois ouvriers sont retrouvés morts dans un réservoir d’eau au Portugal

Au Portugal, trois ouvriers sont morts lundi dans un réservoir d’eau près de Loulé, alors qu’ils réalisaient des travaux d’étanchéité. L’inspection du travail doit établir les circonstances du drame.
Publié: il y a 15 minutes
Trois hommes sont décédés sur un chantier au Portugal. (photo d'illustration)
Photo: IMAGO/BREUEL-BILD
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AFP Agence France-Presse

Trois ouvriers du bâtiment ont été retrouvés morts lundi dans un réservoir d'eau d'une résidence privée près de Loulé, dans le sud du Portugal, dans ce qui semble être un accident de travail, a-t-on appris auprès de la gendarmerie.

Les trois hommes ont été retrouvés sans vie dans un réservoir d'eau où ils effectuaient des travaux d'étanchéité, a expliqué à l'AFP un porte-parole de la gendarmerie.

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Ils sont décédés sur place malgré plusieurs tentatives de réanimation. D'après les médias locaux, les trois victimes seraient de nationalité roumaine, une information que les autorités n'étaient toutefois pas encore en mesure de confirmer.

Les causes exactes du drame restaient inconnues dans l'immédiat. L'inspection du travail devait se rendre sur place afin de déterminer les circonstances de l'accident.

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