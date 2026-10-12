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Un suspect espagnol décédé
Près de quatre tonnes de cocaïne saisies au Portugal

Une saisie record de 3,7 tonnes de cocaïne a eu lieu au sud du Portugal. Un suspect espagnol est mort après une collision entre bateaux. Deux autres suspects ont été arrêtés.
Publié: il y a 4 minutes
Une opération mobilisant les autorités portugaises, italiennes et espagnoles a permis de saisir 3,7 tonnes de cocaïne. (Image d’illustration)
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Quelque 3,7 tonnes de cocaïne ont été saisies à bord d'une vedette rapide au sud du Portugal, lors d'une intervention où l'un des trois suspects espagnols est décédé après l'intervention, a annoncé lundi la police judiciaire (PJ).

L'opération a conduit à l'arrestation d'un autre Espagnol et d'un Britannique, a-t-on précisé de même source. La victime âgée de 37 ans a succombé à ses blessures «subies au moment de l'intervention», après «la collision entre deux bateaux», a indiqué Joao Oliveira, directeur de la police judiciaire, lors d'une conférence de presse.

Après l'accident, la victime a été évacuée vers un hôpital en Andalousie, au sud de l'Espagne, mais n'a pas survécu à ses blessures, a précisé de son côté le porte-parole de la marine Ricardo Sa Granja. La vedette rapide avait été interceptée à environ 80 milles nautiques de Faro (sud du Portugal), après une poursuite, ses occupants ayant refusé d'obtempérer aux ordres des autorités. Les autres suspects ont été placés en détention provisoire et devaient être présentés à un juge mardi.

Un groupe criminel démantelé

L'opération, qui a mobilisé les autorités portugaises, italiennes, et espagnoles, a permis de démanteler un groupe criminel soupçonné d'acheminer «d'importantes quantités» de drogue, en provenance d'Amérique latine vers le continent européen, «au moyen d'embarcations rapides», a indiqué la PJ.

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Cette saisie intervient alors que les autorités portugaises constatent une utilisation croissante des «narcolanchas», les embarcations rapides utilisées par les trafiquants de drogue, qui s'en servent pour acheminer de grandes cargaisons de drogue.

«En raison de sa position géographique à l'extrême ouest de l'Europe, le Portugal est particulièrement exposé et représente une cible attractive pour ces réseaux criminels», a reconnu Joao Oliveira. Mais, il «ne s'agit toutefois pas d'un phénomène propre au Portugal. On l'observe également dans d'autres pays européens et ailleurs», a-t-il ajouté.

En visite à Lisbonne la semaine dernière, le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a salué le Portugal «pour ses efforts croissants et fructueux dans la lutte contre le narco-terrorisme», en indiquant que le pays ibérique avait saisi «près de 200 tonnes de cocaïne» au cours des deux dernières années.

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