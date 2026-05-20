DE
FR

22 morts et 20 disparus
Des pluies diluviennes frappent le centre de la Chine

Les pluies torrentielles en Chine ont causé 22 morts et laissé 20 disparus dans le centre et le sud du pays, selon les médias officiels. Plus de 24'000 personnes ont été évacuées et des milliers affectées par les inondations.
Publié: 07:28 heures
Cinq personnes ont trouvé la mort et 11 autres sont portées disparues dans la province montagneuse du Hunan.
Photo: VCG via Getty Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le bilan des fortes pluies tombées ces derniers jours dans le centre et le sud de la Chine s'est alourdi à 22 morts, avec 20 autres personnes portées disparues, ont rapporté mercredi des médias officiels. Les catastrophes naturelles et les phénomènes météorologiques extrêmes sont fréquents dans le pays au moment de l'été. Certaines régions connaissent des précipitations intenses et d'autres suffoquent sous une chaleur accablante.

Plusieurs secteurs en Chine ont enregistré ces derniers jours des «précipitations records», qui ont notamment déclenché la fermeture des écoles et la suspension des activités professionnelles, a indiqué la télévision publique anglophone CGTN. Cinq personnes ont trouvé la mort et 11 autres sont portées disparues dans la province montagneuse du Hunan (centre du pays), a annoncé mercredi l'agence de presse Chine nouvelle. Plus de 61'500 habitants ont été affectés dans un canton de cette province, avait-elle indiqué mardi sans plus de précisions.

Précipitations continues ces prochains jours

Dans la région du Guangxi (sud), 10 personnes ont perdu la vie après qu'un camion est tombé dans une rivière en crue alors qu'il tentait de la traverser samedi soir, a confirmé mardi Chine nouvelle. La province voisine du Guizhou (sud) a également été durement touchée par des pluies diluviennes, faisant quatre morts et cinq disparus, d'après l'agence. Plus au nord, dans le Hubei (centre), trois personnes sont décédées et quatre sont portées disparues à la suite d'inondations, qui ont également coupé les communications avec plusieurs villages.

Les autorités ont affirmé mardi avoir alloué 120 millions de yuans (15,2 millions d'euros) d'aide aux sinistrés pour cinq provinces touchées. Un total de 30 millions de yuans (3,7 millions d'euros) supplémentaires a également été débloqué pour le Guizhou, qui a subi de lourdes «pertes humaines et matérielles», a indiqué Chine nouvelle. Près de 24'000 personnes ont été évacuées dans les zones touchées des provinces du Hunan, du Guizhou et au Hubei, selon un décompte de l'AFP réalisé sur la base de chiffres publiés par les autorités et les médias chinois.

Les services météorologiques annoncent des précipitations continues dans le centre et le sud du pays dans les jours à venir. La Chine est le plus gros émetteur mondial de gaz à effet de serre qui, selon les scientifiques, accélèrent le changement climatique et rendent plus fréquents et intenses les événements météorologiques extrêmes. Le géant asiatique est aussi un leader mondial des énergies renouvelables et vise la neutralité carbone d'ici 2060.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
Présenté par
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
6 spots particuliers
Quels coins de Suisse ressemblent à l'El Raval de Barcelone?
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Présenté par
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Conseils de pro
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Présenté par
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Son propre institut de cosmétique, un emploi de rêve et un master à l'EPFZ
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
Articles les plus lus
    Articles les plus lus