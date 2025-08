Un tribunal croate a décidé jeudi de libérer Ivo Sanader, qui a passé près de 11 ans derrière les barreaux. Photo: AP

Vendredi, une source judiciaire a annoncé qu'un tribunal croate avait autorisé la libération anticipée de l’ex-Premier ministre conservateur Ivo Sanader, condamné à 18 ans de prison pour divers scandales de corruption.

Il avait conduit la Croatie vers l'OTAN et l'Union européenne dans les années 2000. Il a démissionné en 2009 et a été condamné en 2022 à une peine de 18 ans de prison pour plusieurs affaires de corruption et de détournement de fonds publics.

Le tribunal de Sisak a décidé jeudi de libérer Ivo Sanader, qui a passé près de 11 ans derrière les barreaux après sa détention provisoire, soit près des deux tiers de sa peine, a déclaré à l'AFP la porte-parole du tribunal. Il ne quittera pas la prison avant lundi, a-t-elle précisé.

Un phénomène endémique

A 72 ans, Ivo Sanader, est le plus haut responsable croate à être condamné pour corruption depuis que l'ancienne république yougoslave a proclamé son indépendance en 1991.

La lutte contre la corruption était une condition essentielle à l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne en 2013, mais le phénomène reste endémique.

Plusieurs ministres du HDZ, le parti conservateur du Premier ministre Andrej Plenkovic, ont démissionné en raison d'allégations de corruption depuis son arrivée au pouvoir en 2016.