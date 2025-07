Les Balkans font face à une vague de chaleur intense, avec des incendies en Macédoine du Nord et en Croatie. La Serbie connaît une sécheresse record, tandis que la Bosnie et l'Albanie sont en alerte rouge canicule.

La Macédoine du Nord manque cruellement de pompiers pour faire face aux pompiers. Photo: IMAGO/Anadolu Agency

AFP Agence France-Presse

Une nouvelle vague de chaleur frappe une partie des Balkans depuis lundi avec des températures qui pourraient atteindre 42 degrés mardi en Macédoine du Nord, où plusieurs incendies sont actifs.

En fin d'après-midi lundi, sept incendies de forêt étaient encore actifs en Macédoine du nord, selon le centre de gestion de crises du pays qui a appelé les habitants à «respecter les mesures et les directives fournies par les institutions compétentes pour un comportement responsable dans les espaces ouverts».

Manque cruel de pompiers

Certains de ces feux brûlent depuis plusieurs jours, notamment dans le parc naturel d'Ezerani, une zone protégée sur la rive du lac Prespa. Un avion de lutte contre les incendies et des pompiers ainsi que des gardiens du parc sont engagés dans la lutte contre les flammes.

Mais le pays manque de pompiers et d'équipements depuis des années. Selon l'association des maires du pays, il y aurait moins de 400 pompiers dans le pays, deux fois moins que ce qu'exige la loi. Quant aux véhicules, ils ont en moyenne 27 ans.

Un incendie était également en cours en Croatie lundi, dans l'arrière-pays de la ville touristique de Sibenik. Aucune habitation n'était menacée dans l'immédiat et six avions ainsi qu'une soixantaine de pompiers étaient sur place pour lutter contre les flammes.

La Serbie touchée par une intense sécheresse

En Serbie voisine, tout le pays était en vigilance rouge canicule lundi, mais les températures qui ont atteint 38 degrés dans plusieurs villes dont la capitale Belgrade devraient baisser dans la nuit.

Cette vague de chaleur, la deuxième depuis le début de l'été, s'ajoute en Serbie a une sécheresse bien installé : en se fondant sur les données météorologiques officielles, les experts de Klima101, une ONG serbe qui surveille les impacts du changement climatique, ont établi que juin 2025 avait été le mois de juin le plus sec jamais enregistré en Serbie.

En Bosnie, le nord et une partie du centre du pays étaient également en vigilance rouge, avec entre 36 et 40 degrés attendus dans la région de Banja Luka. En Albanie, les températures mardi devraient osciller entre 37 et 41 degrés selon les villes, et cinq foyers d'incendies étaient encore hors de contrôle lundi en fin d'après-midi.