Vous êtes en vacances au bord de la méditerranée? Alors prenez-garde: de grosses turbulences sont attendues ces prochains jours dans le sud de l'Europe, et notamment dans les régions appréciées des vacanciers. En cause, le changement de cap du jet-stream, un courant d'air puissant et étroit qui circule en haute altitude qui influence considérablement la météo.

Durant l'été, ces vents, qui se déplacent d'ouest en est, affectent généralement une zone allant du nord de l'Atlantique à la Scandinavie. Seulement voilà, selon le portail Wetteronline, il semblerait que le courant ait pris un virage marqué vers le sud.

Orages dans le sud de l'Europe

Or, un tel changement n'est pas sans poser problème. En effet, l'air froid transporté par le jet-stream devrait entrer en conflit avec les masses d'air surchauffées qui planent au-dessus du sud de l'Europe. Pour ne rien arranger à l'affaire, la Méditerranée est particulièrement chaude en ce moment: la température de l'eau oscille en effet entre 26 et 29 degrés, ce qui tend à accroitre l'humidité dans l'air, poursuit Wetteronline.

Avec l'arrivée des vents puissants du jet-stream, la météo dans le sud du continent devrait donc sérieusement se détériorer. Et pour cause: la rencontre entre des températures très contrastées sont souvent synonymes de violents orages et de rafales de vents.

Au cours de la semaine prochaine, des intempéries pourraient donc balayer l'Espagne et les Baléares dans un premier temps. Le jet-stream pourrait ensuite atteindre la France, l'Italie et les îles centrales de la Méditerranée.

Orages, vents... et chaleur

Actuellement, le sud de l'Europe est frappé par une chaleur extrême avec des températures comprises entre 35 et 45 degrés. Comme expliqué plus haut, la Méditerranée est en outre inhabituellement chaude. Pourtant, fait qui peut sembler paradoxal, l'arrivée du Jet-Stream ne devrait pas faire rafraichir l'atmosphère. En effet, si l'on en croit les prévisions, les températures devraient rester supérieures à 30% la semaine prochaine.

Outre le sud de l'Europe, les Balkans sont, eux aussi, lourdement affectés par le changement de cap du Jet-stream et connaissent de véritables montagnes russes météorologiques. Mercredi et jeudi, plusieurs régions ont été balayées par des précipitations extrêmes et ont vu leur température chuter, parfois jusqu'à 16 degrés. Or, ce week-end, le mercure devrait à nouveau prendre l'ascenseur et grimper... jusqu'à 40 degrés!