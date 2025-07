Migros limite son service de réparation et ne s'occupera plus vos anciens achats

1/2 Migros réduit ses services de réparation. Photo: Sorbis

Robin Wegmüller

Migros réduit son service clientèle. Depuis début juillet, le détaillant ne répare plus que ses articles pendant la période de garantie, comme nous l'a confirmé l'enseigne. Jusqu'à présent, le service de réparation acceptait aussi ses anciens produits au service clientèle des magasins et les réparait en échange de frais raisonnables.

C'est désormais terminé à cause de la baisse de demande de réparations, comme le précise Migros. «Nous prévoyons une baisse continue de la demande, car l'offre des supermarchés – contrairement à celle des magasins spécialisés – nécessite beaucoup moins de réparations.»

Gênant pour les clients

Par exemple: si l'aspirateur à main de la marque propre de Migros, Mio Star, vendu 79,95 francs, tombe en panne après l'expiration de la garantie de trois ans, Migros ne le réparera plus. Le détaillant recommande de s'adresser à des magasins spécialisés ou services de réparation. Seulement voilà: pour les appareils électroménagers de marque Migros, les magasins externes n'ont souvent pas accès aux pièces détachées et dans le pire des cas, l'aspirateur finit à la poubelle.

Cependant, Migros ne néglige pas le développement durable. «Nous nous engageons depuis des décennies pour le développement durable et avons mis en place de nombreuses initiatives afin de préserver les ressources et promouvoir la consommation durable, nous répond Migros par écrit. Cela inclut la promotion de produits durables et le soutien aux options de recyclage et de réparation.»