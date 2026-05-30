Zugverkehr auf Brennerbahnlinie wegen Sabotage eingeschränkt

Der Brennerpass bleibt am Samstag wegen einer Demo gesperrt. Gleichzeitig sorgt ein Brand an der Brennerbahnlinie nördlich von Verona für massive Zugausfälle. Ermittler vermuten Sabotage aus dem Umfeld radikaler Umweltschützer.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Brennerpass am Samstag wegen Demonstration mehrere Stunden gesperrt, Bahnverkehr gestört

Brand nördlich von Verona legt Brennerbahnlinie lahm, Sabotage vermutet

Bis zu 2 Stunden Verspätung, Regionalzüge teils gestrichen oder verkürzt

Mattia Jutzeler Redaktor News

Zusätzliche Einschränkungen auf der Reiseroute nach Italien. Der österreichische Brennerpass bleibt am Samstag wegen einer Demonstration für mehrere Stunden gesperrt. Die Behörden hatten Reisende im Vorfeld dazu aufgerufen, nach Möglichkeit auf Autofahrten zu verzichten und öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Wer deswegen für den Trip an den Gardasee vom Auto auf den Zug umgestiegen ist, hat jetzt auch Pech. Wie das italienische Nachrichtenportal stol.it berichtet, ist es am frühen Samstagmorgen nördlich von Verona zu einem Brand an der Bahnstrecke gekommen. Unbekannte hätten zwei elektrische Schaltanlagen angezündet. Der Zugverkehr auf der Brennerbahnlinie ist deswegen am Samstag erheblich eingeschränkt.

Ermittler vermuten Sabotage

Die Auswirkungen seien bis ins Südtirol zu spüren. Nach Angaben des Bahnunternehmens Trenitalia sind Verspätungen von bis zu fast zwei Stunden möglich. Regionalzüge konnten zudem nur verkürzt geführt werden oder sind ganz ausgefallen.

Das Feuer an der Zugstrecke war laut stol.it nur wenige Stunden vor Beginn der Brennerpass-Demo gelegt worden. Bewohner protestieren mit der Veranstaltung gegen Lärm, Abgase und regelmässige Staus in der Region, die vom hohen Verkehrsaufkommen verursacht werden.

Die italienischen Ermittler vermuten, dass es sich um einen gezielten Sabotageakt aus dem Umfeld des radikalen Umweltschutzes oder aus dem anarchistischen Spektrum handle. Die Spurensicherung vor Ort habe ein Feuerzeug sowie weitere Hinweise gefunden, die auf eine vorsätzliche Brandlegung hindeuten würden.

Die Brenner-Blockade gilt auf österreichischer Seite bis 19 Uhr, auf italienischer Seite bis 20 Uhr. Ein grösseres Verkehrschaos auf den umliegenden Strassen ist laut dem Bayerischen Rundfunk bisher ausgeblieben.