Ein Linienbus und ein Velofahrer (25) kollidierten am Mittwochvormittag auf der Rötelstrasse frontal. Der Velofahrer wurde schwer verletzt ins Spital gebracht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schwerer Unfall in Zürich: Bus und Velo kollidieren frontal auf Rötelstrasse

Velofahrer (25) schwer verletzt, sofort ins Spital gebracht

Unfallstelle mit Baustelle: Polizei sucht Zeugen, Ermittlungen laufen

Johannes Hillig Redaktor News

Schwerer Unfall mitten in Zürich! Am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr war ein Chauffeur der Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) mit dem 32er-Bus auf der Rötelstrasse unterwegs in Richtung Bucheggplatz.

Gleichzeitig fuhr ein Velofahrer (25) auf derselben Strasse bergab. Auf der Höhe des Gymnasiums Unterstrass kam es zum Unfall: Der Linienbus und das Velo knallten frontal ineinander!

Velofahrer muss ins Spital gebracht werden

Der 25-jährige Velofahrer wurde schwer verletzt. Die Sanität von Schutz & Rettung Zürich musste den jungen Mann nach der Erstversorgung sofort in ein Spital bringen.

Genau im Bereich der Unfallstelle befindet sich derzeit eine Baustelle, die Spur ist extrem verengt. Der Verkehr wird dort eigentlich mit Schildern geregelt. Warum es trotzdem zum frontalen Crash zwischen dem Riesengelenkbus und dem Velo kam, ist noch völlig unklar. Die Stadtpolizei Zürich hat Ermittlungen eingeleitet und die Unfallgruppe aufgeboten, um Spuren zu sichern.

Die Polizei sucht nun dringend Personen, die den Vorfall auf der Rötelstrasse beobachtet haben.