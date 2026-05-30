In Ennetbürgen prallte am Samstagmorgen ein Postauto frontal mit einem E-Bike zusammen. Der 90-jährige Velofahrer erlitt tödliche Verletzungen. Die Polizei ermittelt die Unfallursache.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schwerer Unfall in Ennetbürgen: Postauto kollidiert mit E-Bike, Lenker tot

90-jähriger E-Biker stirbt, Fahrgast im Postauto leicht verletzt betreut

Strasse zwei Stunden gesperrt, Unfallursache wird von Behörden untersucht

Daniel Macher Redaktor News

In Ennetbürgen ist es am Samstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Postauto im Linienverkehr und einem E-Bike gekommen. Der E-Bike-Lenker erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Gemäss Kantonspolizei Nidwalden war ein Chauffeur eines Postautos kurz nach 09.30 Uhr auf der Stanserstrasse von Stans in Richtung Ennetbürgen unterwegs. Im Bereich Herdern kam es auf der Hauptstrasse zu einer Frontalkollision mit einem Lenker eines langsamen E-Bikes, der von der Herdernstrasse her in die Strasse einbog.

Der 90-jährige Mann aus der Region wurde bei der Kollision schwer verletzt und verstarb noch auf der Unfallstelle. Eine weitere Person, die sich als Fahrgast im Postauto befand, wurde leicht verletzt und vor Ort durch ein Rettungsteam betreut.

Zur Klärung der genauen Unfallursache hat die Kantonspolizei Nidwalden gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz standen neben der Polizei auch ein Rettungsteam, ein Notarzt sowie die Rega mit einem Helikopter. Zudem war das Care Team Nidwalden vor Ort.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die Strasse für rund zwei Stunden gesperrt und der Verkehr lokal umgeleitet.



