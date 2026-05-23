Zum langen Pfingstwochenende zieht es viele Reisende in den Süden. Schliesslich winken Temperaturen um die 30 Grad. Das sorgt auf den Hauptrouten für viel Verkehr. Vor allem vor dem Gotthard braucht es derzeit viel Geduld.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Pfingsten, sommerliche Temperaturen und Sonne pur – aktuell zieht es viele nach draussen. Umso schöner, wenn man das lange Pfingstwochenende im Süden verbringen kann. Doch auf diese Idee kommen viele. Vor dem Gotthardtunnel staut es sich daher am Samstag stark.

Wie der TCS vermeldet, brauchen Autofahrer am Samstagvormittag viel Geduld. Gegen 9 Uhr staut es sich auf der Autobahn A2 in Richtung Gotthard, zwischen Altdorf und Göschenen, bereits auf über 20 Kilometern. Das kostet Zeit: Bis zu drei Stunden und zwanzig Minuten.

Wer sich diese Geduldsprobe ersparen will, kann laut TCS auf die empfohlene Alternativroute via Autobahn A13 und den San Bernardino-Tunnel ausweichen. Zwischen Thusis-Süd und Rofla staut es sich hier in Richtung San Bernardino aktuell auf vier Kilometern. Es kommt zu einer Verzögerung von bis zu 40 Minuten. Reisende nach Italien können zudem die Route via Autobahn A9 über den Simplon oder den Autoverlad Lötschberg nutzen.