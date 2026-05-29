Am 30. Mai wird der Brenner wegen einer Demonstration für Stunden gesperrt. Betroffen sind Autos, Motorräder und Lastwagen. Reisende Richtung Gardasee oder Südtirol müssen mit massiven Verkehrsbehinderungen rechnen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am 30. Mai wird der Brenner wegen Protesten stundenlang gesperrt

Schwerverkehr seit 2010 um 40 Prozent gestiegen, fast 7-fache Zunahme

Sperrzeiten: 10.30 bis 20 Uhr, alternative Routen wie Gotthard möglich

Gina Grace Zurbrügg Redaktorin News

Wer am 30. Mai in Richtung Gardasee oder Südtirol unterwegs ist, muss mit erheblichen Einschränkungen rechnen: Am Brenner kommt es wegen einer Demonstration zu einer mehrstündigen Vollsperrung.

Der Alpenübergang ist auf österreichischer Seite von 11 bis 19 Uhr, auf italienischer Seite bereits von 10.30 bis 20 Uhr für Autos und Motorräder gesperrt. Für den Schwerverkehr gilt zudem bereits ab 7 Uhr eine zusätzliche Sperre. Die Autobrennero AG sperrt in Absprache mit den Behörden im Südtirol den Abschnitt zwischen der Mautstelle Sterzing und der österreichisch-italienischen Grenze für Lastwagen über 7,5 Tonnen. Betroffen sind neben der Autobahn auch die Bundesstrasse sowie weitere Ausweichrouten. Alles, was du dazu wissen musst.

Was steckt hinter den Protesten am Brenner?

Auslöser der Proteste ist die massive Verkehrsbelastung am Brenner. Die rund 15'000 Einwohner des Wipptals, viele von ihnen wohnen direkt an Autobahn und Bundesstrasse, leiden seit Jahren unter Lärm, Abgasen und regelmässigen Staus, die den Alltag stark beeinträchtigen.

Das Verkehrsaufkommen hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen: Laut dem Autobahnbetreiber Asfinag nutzten 2025 fast elf Millionen Autos und rund 2,5 Millionen Lastwagen die mautpflichtige Strecke. Besonders der Schwerverkehr hat zugenommen – seit 2010 um etwa 40 Prozent. Seit der Eröffnung der Brennerautobahn in den 1960er-Jahren hat sich das Verkehrsvolumen insgesamt nahezu versiebenfacht.

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Wie stark wird der Verkehr beeinträchtigt sein?

Zehntausende Fahrzeuge sind normalerweise unterwegs, entsprechend chaotisch dürfte die Lage werden. Die Polizei erwartet massive Staus und warnt vor einer Ausnahmesituation. Behörden im Tirol und Deutschland raten deshalb dazu, Reisen, wenn möglich, verschieben.

Welche Umfahrungen stehen zur Verfügung?

Ganz dicht ist der Brenner nicht: Der Transitverkehr ist während der Sperre zwar untersagt, erlaubt bleibt aber der Ziel- und Quellverkehr. Auch für Radfahrer ist die Landstrasse weiterhin nutzbar. Wer etwa eine Unterkunft in der Region nachweisen kann, darf passieren.

Welche Umfahrungen stehen zur Verfügung?

Für die Fahrt Richtung Südtirol oder Italien stehen am 30. Mai grundsätzlich einige alternative Routen zur Verfügung. Dazu gehören etwa der Reschenpass, das Timmelsjoch in Österreich sowie in der Schweiz der Gotthard- und der San-Bernardino-Tunnel.

Wer aber unbedingt nach Österreich muss, soll auf den Grenzübergang Tarvis ausweichen, empfiehlt die Autobrennero AG. Allerdings sind diese Strecken in der Regel deutlich länger und daher mit mehr Fahrzeit verbunden.

Verkehrsexperten von Viasuisse und dem Touring Club Schweiz (TCS) warnen eindringlich vor möglichen Folgen für die Schweizer Nord-Süd-Achsen und empfehlen, sich über die TCS-Webcams über die aktuelle Verkehrslage zu informieren.