Tragödie beim Fitness-Event Hyrox in Lyon: Eine Teilnehmerin (28) erlitt einen medizinischen Notfall und starb im Spital. Der Wettkampf fand inmitten einer extremen Hitzewelle statt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Teilnehmerin (28) stirbt nach Wettkampf in Lyon, Ursache noch unklar

Event fand trotz extremer Hitzewelle in klimatisierter Halle statt

Hyrox boomt auch in der Schweiz, Wettkämpfe oft ausverkauft

Gina Grace Zurbrügg Redaktorin News

Schock bei einem Fitness-Event in Lyon! Eine Teilnehmerin erlitt am vergangenen Wochenende während eines Hyrox-Wettkampfs einen medizinischen Notfall. Die 28-Jährige verstarb später im Spital. Der Wettkampf fand zum ersten Mal auf dem Gelände der Eurexpo Lyon statt – inmitten einer extremen Hitzewelle, die weite Teile Frankreichs erfasste.

Experten warnen

Trotz der Rekordhitze erklärten mehrere Athleten nach dem Event, dass die Bedingungen innerhalb der Halle überraschend angenehm gewesen seien. Eine Teilnehmerin sagte gegenüber «Hybrid Fitness Media»: «Ich hatte keine Probleme mit der Hitze – die Halle war sehr gut klimatisiert.» Eine weitere Athletin erklärte: «Für Zuschauer fühlte es sich teilweise sogar eher kühl an.»

Auch andere Teilnehmer betonten, dass frühere Hyrox-Events deutlich wärmer gewesen seien. Dennoch warnen Experten, wie zuletzt der französische Notfallmediziner Aurel Guedj gegenüber «BFM TV», dass plötzliche Temperaturanstiege den Körper massiv belasten können. Besonders Sportler hätten Mühe, sich innert weniger Tage an extreme Hitze anzupassen. Die Experten warnen davor, extreme Aussentemperaturen zu unterschätzen – selbst bei klimatisierten Wettkampfstätten.

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Hyrox boomt auch in der Schweiz

Mehrere Teilnehmer vermuteten zudem, dass Faktoren wie Dehydrierung oder fehlende Akklimatisierung eine Rolle gespielt haben könnten. Offiziell bestätigt wurde dies bislang jedoch nicht. Die genaue Todesursache ist weiterhin unklar. Hyrox-Mitgründer Moritz Fürste erklärte laut Medienberichten, dass man derzeit in engem Austausch mit der Familie der Verstorbenen stehe. Weitere Aussagen wolle das Unternehmen nur gemeinsam mit den Angehörigen machen. Der tragische Vorfall überschattet die populäre Fitness-Sportart weltweit.

Auch in der Schweiz erlebt Hyrox derzeit einen regelrechten Boom. Immer mehr Fitnessstudios in Zürich, Basel oder Genf bieten spezielle Hyrox-Trainings an. Wettkämpfe sind oft innerhalb kurzer Zeit ausverkauft, der Hype in sozialen Netzwerken wächst rasant. Die Athleten schätzen vor allem die Mischung aus Ausdauer, Krafttraining und Wettkampf-Atmosphäre.

Extrem leistungsorientierte Wettkämpfe

Tatsächlich befindet sich sogar die grösste Hyrox-Arena der Welt in der Schweiz. Sie befindet sich im Fitnesscenter Well Come Fit in St. Gallen und wurde erst Ende vergangenen Jahres eröffnet. Die Halle umfasst eine Fläche von 1000 Quadratmetern. Erst im Januar fand in St. Gallen ein grosser Hyrox-Wettkampf statt. Im Oktober wird ein ähnlich grosser Wettkampf in Genf ausgetragen.

Die Wettkämpfe sind extrem leistungsorientiert. Auf der Webseite von Hyrox finden sich Starterlisten, Ergebnisse einzelner Durchläufe und Bestenlisten. In der Bestenliste der Division «Hyrox Pro» liegt etwa Tiziano Pedrocchi auf Platz 397 weltweit – und ist damit der beste Schweizer.