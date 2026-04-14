Seit Montagnachmittag blockieren die USA nun selbst die Strasse von Hormus. Wird die US-Marine jetzt auf Frachter und Tanker schiessen, die versuchen, die Meerenge zu verlassen? Wie zwei Experten die Situation beurteilen.

Experten ordnen die US-Seesperre in der Strasse von Hormus ein

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft USA blockieren seit Montag die Strasse von Hormus

Trump reagierte auf Irans Minentaktik und ordnete eigene Blockade der Meerenge an

US-Militär hat noch keine Einsatzregeln für Verstösse festgelegt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mattia Jutzeler Redaktor News

Wie du mir, so ich dir. Nach diesem Prinzip scheinen die USA gerade in der Strasse von Hormus zu agieren. Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar blockiert Teheran die für den internationalen Rohstoffhandel essenzielle Meerenge. Die Islamische Republik platzierte unter anderem Minen in der Strasse, um ihre Abriegelung durchzusetzen und die USA zum Beenden der Kämpfe zu zwingen.

US-Präsident Donald Trump (79) hat sich infolgedessen dazu entschieden, die Strasse von Hormus einfach selbst zu blockieren. Die Abriegelung gilt seit Montagnachmittag, 16 Uhr Schweizer Zeit.

Obwohl Trumps Massnahme also durchgesetzt wird, ist noch sehr wenig über die tatsächliche Umsetzung der Blockade bekannt. Laut dem Fernsehsender «Al Jazeera» ist zum Beispiel nicht klar geregelt, wie die US-Marine auf Verstösse der Blockade reagieren wird. Das Militär habe «keine Einsatzregeln für Verstösse festgelegt», sagte eine anonyme Quelle dem Medium.

Sind Angriffe auf Handelsschiffe möglich?

Wie funktioniert nun also Trumps Blockade der Strasse von Hormus genau? «Normalerweise werden Schiffe von der ‹blockierenden› Marine angehalten, kontrolliert und gegebenenfalls zur Umkehr aufgefordert», erklärt Marcel Berni. Er ist Dozent für strategische Studien an der Militärakademie der ETH Zürich.

Der Experte hält es für unwahrscheinlich, dass die US-Marine während ihrer Blockade tatsächlich auf Handelsschiffe schiessen wird. «Eine Versenkung wäre die militärisch schärfste Reaktionsform», erklärt Berni. «Viel wahrscheinlicher sind in einem ersten Schritt Warnungen, Anweisungen, Eskorten, Umleitungen, Festsetzungen oder Beschlagnahmungen.»

Trump will Iran wirtschaftlich treffen

Mit der US-Blockade will Trump ein strategisches Ungleichgewicht im Irankrieg korrigieren, erklärt Berni. «Während der Iran sein Öl trotz des Konflikts weiterhin durch die Strasse von Hormus exportieren konnte, war dies für die Golfstaaten nicht mehr möglich.»

0:21 In der Strasse von Hormus: Hier jagt US-Armee Iran-Schiffe in die Luft

Der Iran soll durch die Abriegelung einerseits wirtschaftlich getroffen werden. Andererseits soll es für Teheran nicht mehr möglich sein, den Schiffsverkehr durch die Strasse von Hormus zu kontrollieren oder politisch zu instrumentalisieren.

Keine «Totalblockade»

Aber wie dicht ist die Blockade der US-Marine tatsächlich? Berni ist der Meinung, dass die US-Marine wohl keine «Totalblockade» der gesamten Strasse von Hormus anstrebt.

Wie mehrere Medienberichte zeigen, konnten seit Montagnachmittag bereits mehrere Öltanker die Strasse von Hormus trotz Abriegelung verlassen. Einige davon, beispielsweise das Schiff Elpis, stehen sogar unter US-Sanktionen.

Blockade hat einen psychologischen Effekt

«Das ist ein Hinweis darauf, dass es vor allem um medienwirksame Symbolpolitik geht und nicht minuziös um die Sache selbst», meint Urs Vögeli. Er ist Leiter eines Thinktanks für Geopolitik.

Vögeli sieht in der US-Blockade eher eine psychologische als eine militärische Waffe. «Donald Trump ist sehr geschickt darin, seine Politik zu inszenieren, eine Dramaturgie aufzubauen und auch relativ rasch von einem Thema zum nächsten zu springen», erklärt er. «Die Blockade ist dabei ein interessantes Mittel, die Aufmerksamkeit zu lenken, Ängste zu schüren und Unsicherheit zu kultivieren.»

Noch ist unklar, wie lange die USA ihre Blockade der Strasse von Hormus durchziehen werden. Mehrere wichtige Verbündete der Vereinigten Staaten, darunter Frankreich und Grossbritannien, fordern Trump derweil auf, die Verhandlungen mit dem Iran wieder aufzunehmen.