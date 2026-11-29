Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski signalisiert in einem Interview mit Al Jazeera Bereitschaft zu einem Waffenstillstand an der Frontlinie. Dies bezeichnet er als grossen Kompromiss. Eine Reaktion Moskaus steht aus.

Darum gehts Selenski ist zu einem Waffenstillstand an der aktuellen Frontlinie und zu Diplomatie bereit

Trump will laut «Financial Times» möglichst bis Anfang Januar einen Friedensdeal erreichen

Moskau fordert, dass die Ukraine nie der Nato beitritt, und hat noch nicht auf Selenski reagiert

Mattia Jutzeler Redaktor News

Gibt der ukrainische Präsident dem Druck nach, einem Friedensdeal zuzustimmen? In einem neuen Interview mit dem TV-Sender Al Jazeera zeigt sich Wolodimir Selenski (48) kompromissbereit. «Wir sind bereit für den Schritt, dort, wo wir jetzt sind, zu stoppen. Ein Waffenstillstand an der Frontlinie», erklärt der Präsident.

«Das ist für uns ein grosser Kompromiss», hält Selenski fest. «Wir verstehen, dass Putin unser Land nicht verlassen will. Darum sage ich: ‹Stoppen wir hier und gehen über zur Diplomatie.›» Eine Reaktion Moskaus auf diesen Vorschlag bleibt bislang aus. In der Vergangenheit hatte Selenski verkündet, dass es keinen Waffenstillstand ohne Russlands Rückzug aus der Ukraine geben würde. Das berichtete etwa der deutsche Nachrichtensender n-tv.

Trump macht Druck auf Frieden

Selenskis Äusserungen folgen auf eine längere Druckphase der USA. Präsident Donald Trump (80) möchte laut der «Financial Times» einen Friedensdeal im Ukraine-Krieg so schnell wie möglich durchbringen. Am besten bis Anfang Januar, noch bevor die Demokraten den US-Kongress übernehmen.

Trump zeigte sich in letzter Zeit zudem freundlich gegenüber dem russischen Präsidenten Wladimir Putin (74). Bei einem Dreiertreffen der Staatschefs von China, Russland und den USA bezeichnete der US-Präsident den Kreml-Chef als «meinen Freund» und lobte die gemeinsame Beziehung.

Putin hat seinerseits seine Forderungen gegenüber der Ukraine verschärft. Laut der BBC knüpfte der Kreml nach Gesprächen mit den US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner einen Waffenstillstand in der Ukraine an Bedingungen für die Nato. So wolle Moskau etwa verhindern, dass die Ukraine jemals Mitglied des Verteidigungsbündnisses wird.

«Nicht nur Ukraine soll bezahlen»

Selenski kritisierte die Beziehung zwischen Trump und Putin scharf. «Er ist ein Aggressor und ein Mörder. Er kann kein Freund sein. Das geht einfach nicht», meinte er in dieser Woche dazu.

Im Interview mit Al Jazeera zeigte sich Selenski gegenüber Trump nun etwas versöhnlicher. «Ich hoffe, dass der US-Präsident weiterhin einen Weg aus diesem Krieg zu finden versucht. Ohne dass nur die Ukraine dafür bezahlen muss.»