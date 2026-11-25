Sie sehen aus wie Spielzeug, könnten im Ukraine-Krieg aber eine entscheidende Rolle spielen: China verkauft aufblasbare Panzer, Kampfjets und Raketenwerfer. Damit soll Russland ukrainische Drohnen und Raketen täuschen.

Darum gehts Chinesische Firmen bieten aufblasbare Militärattrappen an, die ukrainische Angriffe umlenken sollen

Laut Hersteller Gauss imitieren einige Modelle Wärme und Signale, unabhängig belegt ist das nicht

Russland und die Ukraine setzen Scheinziele ein, darunter aufgemalte Jets und Panzer aus Sperrholz

Daniel Macher Redaktor News

«Aufblasen, einsetzen, täuschen.» Mit diesem Slogan wirbt eine chinesische Firma für ihre aufblasbaren Militärattrappen. Was aussieht wie Spielzeug, soll im Ukraine-Krieg tödliche Wirkung entfalten: Gummipanzer, Kampfjets und Raketenwerfer sollen ukrainische Drohnen und Raketen auf falsche Ziele lenken.

Russland könnte im Krieg gegen die Ukraine künftig verstärkt auf solche Kriegsattrappen setzen. Wie der britische «Telegraph» berichtet, stammen einige der angebotenen Modelle aus China. Auf chinesischen und russischen Onlineplattformen werden aufblasbare Militärfahrzeuge und Waffensysteme angeboten – teilweise sogar als Sonderanfertigungen. Besonders aktiv scheint die chinesische Firma Gauss zu sein.

Nach Angaben des Herstellers können einige Modelle sogar die Wärmesignaturen und elektronischen Signale echter Militärgeräte nachahmen. Damit sollen sie nicht nur auf Luftaufnahmen überzeugend wirken, sondern auch gegnerische Aufklärungs- und Ortungssysteme täuschen. Ob und wie zuverlässig das in der Praxis funktioniert, ist allerdings nicht unabhängig belegt.

Taktik aus dem Zweiten Weltkrieg

Neu ist die Idee allerdings keineswegs, wie der «Spiegel» in einer Reportage erklärte. Schon im Zweiten Weltkrieg setzten die Alliierten auf aufblasbare Panzer und andere Scheinwaffen. Besonders vor der Landung in der Normandie 1944 spielten solche Täuschungsmanöver eine wichtige Rolle, wie auf der Website des Imperial War Museum zu erfahren ist.

Die Attrappen sollten der deutschen Führung vorgaukeln, die Alliierten verfügten über mehr Panzer und Truppen, als tatsächlich vorhanden waren. Gleichzeitig halfen sie, die Vorbereitungen für die Invasion zu verschleiern. Das Manöver war Teil der «Operation Fortitude». Mit dieser gross angelegten Täuschungsaktion wollten die Alliierten die deutsche Führung glauben machen, die Invasion werde nicht in der Normandie, sondern im Pas-de-Calais stattfinden.

Russland und Ukraine setzen auf Scheinziele

Auch mit anderen Mitteln versuchen beide Kriegsparteien, den Gegner zu täuschen. Russland liess beispielsweise auf Militärflugplätzen Silhouetten von Kampfjets auf den Beton malen. Das britische Verteidigungsministerium berichtete, solche Darstellungen seien auf mindestens zwölf russischen Luftwaffenstützpunkten entdeckt worden. Allerdings funktionierte die Täuschung offenbar nicht immer: Auf Bildern war ein russischer Helikopter zu sehen, der auf einer aufgemalten Flugzeug-Silhouette landete.

Auch die Ukraine verwendet Täuschkörper, darunter Panzerattrappen aus Sperrholz, wie der «Spiegel» weiter schreibt. Es geht also nicht nur darum, gegnerische Waffen zu zerstören, sondern auch darum, sie ins Leere laufen zu lassen.

China profitiert von einer Grauzone

Die chinesischen Lieferungen werfen zudem Fragen auf. Militärattrappen sind sogenannte Dual-Use-Güter: Sie können grundsätzlich zivilen Zwecken dienen, lassen sich aber auch militärisch einsetzen. Peking kann deshalb darauf verweisen, keine tödlichen Waffen zu liefern, obwohl solche Produkte Russland im Krieg einen konkreten Vorteil verschaffen können.

Handelsdaten der Analyseplattform Import Genius zeigen, dass Russland seit Beginn der Invasion 2022 Waren im Wert von mindestens 10 Milliarden Rubel (rund 100 Millionen Fr.) unter einem Zollcode importiert hat, der auch für aufblasbare Militärattrappen verwendet wird. Allerdings umfasst dieser Zollcode auch gewöhnliche Freizeit- und Outdoorprodukte. Wie viel davon tatsächlich auf militärisch nutzbare Attrappen entfällt, ist unklar.