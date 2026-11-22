Im libyschen Hafen Bengasi ist die russische Korvette «Merkuri» offenbar schwer beschädigt worden. Ob das Schiff vollständig sank, ist unklar.

Darum gehts Eine Explosion hat die russische Korvette «Merkury» im Hafen von Bengasi offenbar schwer beschädigt

Ob das Schiff sank, ist unklar. Es begleitete in Libyen einen Konvoi russischer Regierungsschiffe

Die Behörden bestätigen eine Explosion und einen Grossbrand und sprechen von einem Munitionsdepot

Janine Enderli Redaktorin News

Hat die ukrainische Armee wieder mal ein Langstreckenziel getroffen? 2200 Kilometer von Kiew entfernt?

In libyschen Hafen Bengasi hat eine Explosion ein russisches Kriegsschiff offenbar fast gänzlich zerstört. Die Steregushchiy-Korvette «Merkuri» stand am Sonntag in Flammen, wie die Fachplattform «Naval News» berichtet. Ob das Schiff gesunken ist oder vollständig ausgebrannt an seinem Liegeplatz liegt, ist unklar.

Ursprüngliches Mitglied von Schwarzmeer-Flotte

Die «Merkury», ein modernes Kriegsschiff, lag bereits seit mehreren Tagen im Hafen von Bengasi. Ursprünglich der Schwarzmeer-Flotte zugeordnet, operierte die Korvette wegen des Krieges zuletzt von Basen der Nordflotte in der Arktis aus. In Libyen begleitete sie einen Konvoi russischer Regierungsschiffe, die vermutlich für Waffentransporte genutzt werden.

Für Moskaus Marine wäre der Verlust der «Merkuri» ein weiterer empfindlicher Rückschlag: Bereits am 3. Juni 2026 war ihr Schwesterschiff, die Korvette «Boiki», im Trockendock der Werft Veleshinsky in Kronstadt nahe St. Petersburg von ukrainischen Drohnen getroffen worden.

Eine Serie gezielter Schläge?

Wie es zur Explosion in Bengasi kam, ist bisher nicht geklärt. Die lokalen Behörden im von General Khalifa Haftar kontrollierten Ostlibyen bestätigten zwar eine Explosion und einen Grossbrand auf dem Gelände des Marinestützpunkts, sprechen offiziell aber lediglich von einem explodierten Munitionsdepot.

Gleichzeitig reiht sich der Vorfall in eine Serie von Angriffen auf russische Schiffe im Mittelmeer ein, hinter denen die Ukraine vermutet wird. Theoretisch wäre die Ukraine in der Lage, Libyen mit Langstreckendrohnen zu erreichen. Jedoch besteht eine beträchtliche Distanz zwischen der Ukraine und Bengasi und ein solcher Einsatz über das östliche Mittelmeer würde Startplätze, Treibstoff und Navigation erfordern.

Diese Vorfälle ereigneten sich in letzter Zeit.

-23. Dezember 2024: Das russische Regierungsschiff «Ursa Major» sinkt im westlichen Mittelmeer – vermutlich nach einem Anschlag mit Haftminen.

-Am 3. März 2026 zerstörten unbemannte Wasserfahrzeuge den LNG-Tanker «Arctic Metagaz» vor der libyschen Küste.