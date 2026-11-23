Neun Treffer bei zehn Zielen: Das soll die neue schwedische Abfangdrohne K200 laut Firmenchef Karl Rosander in Tests erreicht haben. Sie wurde für schnelle Bedrohungen wie russische Geran-Drohnen entwickelt. Ein Gamechanger, was den Schutz von Zivilisten angeht?

Darum gehts Das schwedische Start-up Nordic Air Defence hat die Abfangdrohne K200 gegen Jet-Drohnen vorgestellt

Bei Tests traf die K200 laut Firmenchef neun von zehn Zielen, weitere Tests in der Ukraine folgen

Die K200 wurde laut Firmenchef in 70 Tagen entwickelt, monatlich können 1000 Stück produziert werden

Marian Nadler Redaktor News

Gegen die russischen Drohnen des Typs Geran-5 konnte die ukrainische Luftabwehr bislang fast nichts machen. Seit Monaten kommt es immer wieder zu zivilen ukrainischen Opfern, wenn die Truppen von Kremlchef Wladimir Putin (74) dieses Kriegswerkzeug einsetzen. Doch damit könnte jetzt Schluss sein.

Eine mögliche Lösung für das Luftabwehr-Problem kommt aus Schweden, wie die Fachplattform Tectonic berichtet. Am Freitagmorgen präsentierte das Verteidigungstechnologie-Start-up Nordic Air Defence (NAD) mit Sitz in Solna bei Stockholm einen neuen Abfangflugkörper. CEO Karl Rosander sagte Tectonic, das K200-System sei für schnelle Bedrohungen wie die jetgetriebenen Geran-Drohnen der neuesten Generation konzipiert worden.

So fängt die K200 Geran-Drohnen ab

Die Geran-5 erreicht Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 600 km/h, bei einer maximalen Flughöhe von 6000 Metern und einer Reichweite von 1000 Kilometern. Dank des wohl in China entwickelten Jet-Motors kracht die Kamikaze-Drohne mit enormer Wucht in ihr Ziel.

In Tests soll die K200-Abfangdrohne neun von zehn Zielen getroffen haben, so Rosander. Die K200 umkreist dabei das Ziel. «Man kann die Zielverfolgung aktivieren und die Bombe genau dann explodieren lassen, wenn der optimale Zeitpunkt dafür gekommen ist», erläutert der Rüstungsboss. Der Explosionsradius liegt bei etwas mehr als zehn Metern. Wird das Ziel im ersten Anlauf verfehlt, kann es erneut ins Visier genommen werden.

In nur 70 Tagen entwickelt

Ob die vollautonome Zielsteuerung auch auf dem Schlachtfeld funktioniert, muss sich noch zeigen. «Die Tests in der Ukraine werden uns helfen, das System gegen reale Bedrohungen zu verbessern», zeigt sich Rosander optimistisch.

1:56 Einsätze im Kriegsgebiet: Ukraine will mit Drohnen verwundete Soldaten retten

Im Vergleich zum für Jet-Drohnen ungeeigneten Vorgänger K-100 ist der verbaute Sprengkopf doppelt so gross. 500 Gramm wiegt er nun.

Das 2023 gegründete Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, das Abschiessen von Drohnen deutlich günstiger zu machen. Die K200 sei in nur 70 Tagen entwickelt worden, erklärt Rosander.

Fachblatt sieht grosses Potenzial

Um den Preis macht NAD bisher ein Geheimnis. Rosander ist sich allerdings sicher: «Ausserhalb der Ukraine findet man bei weitem niemanden, der einen autonomen Abfangjäger zu diesem niedrigen Preis herstellen kann.» Man sei in der Lage, 1000 Stück pro Monat zu produzieren.

Das US-amerikanische Fachblatt «The National Interest» sieht in den Abfangjägern grosses Potenzial. «Kostengünstigere autonome Systeme wie das K200 könnten dazu beitragen, die Verteidigungskosten zu senken und gleichzeitig Leben zu retten und wichtige Infrastrukturen zu schützen», lautet das Fazit in einem am Freitag veröffentlichten Artikel.