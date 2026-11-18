Am Mittwochvormittag schlägt Russland mit gestaffelten Angriffswellen im Zentrum von Odessa zu. Der Berner Bänz Margot ist als humanitärer Helfer vor Ort und erlebt die Attacke hautnah mit. Nur 100 Meter von ihm entfernt, schlagen die Angriffe ein.

Darum gehts Russische Drohnen griffen am Mittwochvormittag das Zentrum von Odessa in mehreren Wellen an

Der Berner Helfer Bänz Margot war vor Ort, Einschläge erfolgten nur 100 Meter von ihm entfernt

Mindestens ein Mensch starb und sieben Zivilisten wurden verletzt, Wohnhäuser wurden beschädigt

Laute Explosionen, Glasscheiben zerbersten, Sirenen heulen – und das im Zentrum von Odessa. Mittendrin: der Berner Bänz Margot. Margot, der Initiant der Schweizer Hilfsorganisation «Human Front Aid» arbeitet am Mittwochvormittag in seinem Home-Office in der ukrainischen Millionenstadt, als ein russischer Drohnenangriff plötzlich das Zentrum Odessas erschüttert. Wie der Leiter der städtischen Militärverwaltung von Odessa gegenüber der Nachrichtenagentur RBC mitteilt, ereignete sich der erste Angriff gegen 10.20 Uhr Ortszeit. Mindestens ein Mensch kam ums Leben, sieben weitere Zivilisten wurden verletzt.

Die russischen Angriffe haben besonders Wohngebäude ins Visier genommen. «Die Fenster von Wohnhäusern, Cafés und Geschäften wurden beschädigt. Ein Auto geriet in Brand, mehrere weitere Fahrzeuge wurden beschädigt», teilt der Leiter der Regionalverwaltung von Odessa, Oleg Kiper, mit.

Russland schlägt in Angriffswellen zu

Vor Ort nimmt Bänz Margot die Lage mit dem Handy auf. Zersplitterte Glasscheiben und Schaufenster überall. Menschen strömen chaotisch über die Strassen, versuchen sich in Deckung zu bringen. Dazwischen fahren Rettungs- und Einsatzfahrzeuge durchs Zentrum Odessas. «Alle sind schockiert», sagt Margot zu Blick. Regelmässig sei zwar der Alarm oder der Donner von Angriffen zu hören – «jeden Tag», betont der Berner. Doch im direkten Zentrum Odessas ereigneten sich nicht so oft Angriffe.

«Nur 100 Meter von mir entfernt sind die Drohnenangriffe eingeschlagen. Zu dieser Zeit hatte es sehr viele Menschen auf der belebten Strasse», beschreibt er die Lage vor Ort. Die Strasse mitten im Zentrum Odessas ist eine beliebte Einkaufsmeile. Margot muss sich nun in Sicherheit bringen, denn er befürchtet noch weitere Angriffswellen. Verstärkt nutzt Russland gestaffelte Wellen, um die Luftverteidigung zu überfordern und um mit einem erneuten Einschlag am selben Ort nach kurzer Zeit, eintreffende Feuerwehrleute und Sanitäter zu treffen.

Kurz nach den ersten Angriffen kommt es zur nächsten Welle. Nur 200 Meter entfernt vom ersten Einschlagsort, sind erneut Explosionen zu hören, berichtet Margot. In der Zwischenzeit hat er sich mit anderen Anwohnern in einer Tiefgarage in Sicherheit gebracht. Angst hat der humanitäre Helfer jedoch keine. «Ich habe schon ganz anderes Zeug erlebt. Einen solchen Angriff erlebe ich nun sicher zum 20. Mal», sagt der Berner.

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