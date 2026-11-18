Das ukrainische Militär hat einen Teil der Krimbrücke zerstört, doch es ist nur ein Propagandaerfolg. Die einstige russische Achillesferse hat inzwischen an logistischer Bedeutung für die Kreml-Truppen eingebüsst, erklären zwei Experten.

Darum gehts Die Ukraine beschädigte die Krim-Brücke nachts schwer, laut Selenski wurden eigene Waffen eingesetzt

Ralph Thiele sieht begrenzte Militärfolgen, da Schiffe und Bahnen wichtiger als Strassen sind

Thiele sieht die Aktion als geplantes politisches Signal vor dem Gipfel von Putin, Trump und Xi

Janine Enderli Redaktorin News

In einer nächtlichen Aktion gelang es der Ukraine am Dienstag, die für Russland symbolträchtige Krimbrücke schwer zu beschädigen. Laut Aussagen von Präsident Selenski gelang der Schlag ausschliesslich mit von der Ukraine selbst produzierten Waffen.

Kiew feuerte mehrere Marschflugkörper sowie offenbar auch Raketen vom Typ «Flamingo» auf die Brücke ab. Nach einem Treffer stürzte einer der Hauptbögen der Brücke schliesslich in sich zusammen. Wurde damit nun Putins Achillesferse getroffen?

Militärische Auswirkungen nicht so drastisch?

Militär- und Sicherheitsexperte Ralph Thiele (72) glaubt nicht, dass der Kreml von dem Angriff überrumpelt ist. «Putin rechnet seit Jahren damit. Ich bin überrascht, dass es überhaupt so lange gedauert hat.»

Auch wenn der Angriff symbolisch und psychologisch betrachtet bei der Bevölkerung etwas auslösen dürfte, seien die Konsequenzen militärisch nicht so drastisch. «Für die Russen ist die Transportfähigkeit per Schiff viel wichtiger. Dahinter folgt die Logistik über die Eisenbahn», betont Thiele.

Während die Strassenverbindung praktisch zerstört sein dürfte, sind die Schienen offenbar grösstenteils verschont geblieben. Der Strassenverkehr sei in der Rangliste der wichtigsten Transportmittel nur auf Platz drei, erklärt Thiele. «Das mindert die effektiven Auswirkungen.»

Relativ gesehen träfen die durch die Russen am Dienstag angegriffenen Brücken in Kiew die Ukraine viel mehr als umgekehrt. Die beiden Brücken, die über den Fluss Dnipro führen, sind wichtige Verbindungen zwischen den beiden Hälften der Stadt. Auch eine Metrolinie wurde getroffen. Zudem häufen sich die Angriffe auf die Strom- und Wärmeversorgung. «Putin verfolgt hier eine Erschöpfungsstrategie. Man will die Ukraine puncto Energie und Mobilität treffen.»

«Ein politisches Signal» vor Trump-Putin-Showdown

Thiele geht davon aus, dass die ukrainische Operation speziell auf den trilateralen Gipfel zwischen Putin, Trump und Xi hin geplant wurde. «Es ging darum zu zeigen, dass man noch hier ist. Die Ukraine wollte dadurch auch ein politisches Signal setzen.»

Ähnlich sieht es Geopolitik-Experte Klemens Fischer (61). «Die Propagandawirkung richtet sich vor allem an die eigene ukrainische Bevölkerung und die Alliierten. Dazu gehört auch, es als Demütigung darzustellen. Die russische Führung wird einen Propagandaangriff erwartet haben, sie war aber nicht in der Lage, das Ziel vorab zu erahnen.»

«Prestige- und Propagandanutzen»

Die Ukraine setzte bei dem Angriff auf Saturierung: Mit einem Ablenkungsmanöver durch zahlreiche ukrainische Drohnen wurde die Abwehrfähigkeit der Russen stark beansprucht. «Zuerst wird eine Vielzahl von billigen Wegwerf-Drohnen eingesetzt. Dahinter kommen dann die hochwertigen Waffen wie die Flamingo-Raketen.»

Fischer erklärt: «Bei derartigen Angriffen muss eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufgestellt werden. Den Kosten, insbesondere der Vorbereitung und Planung, steht hier ein eindeutiger Prestige- und Propagandanutzen entgegen, nicht so sehr ein militärischer Vorteil oder gar Gamechanger.» Die Flamingo-Raketen seien ebenfalls militärisch umstritten, da sie unter einer vergleichsweise enorm hohen Abschussrate leiden würden, andererseits hätten sie eine massive Wirkung, wenn sie treffen. Bezogen auf die Kriegslogistik seien die Auswirkungen für die Russen jedoch marginal.

Angriff durch Masse

Beide Experten betonen, dass die Sättigungsstrategie eine regelmässig angewendete Methode beider Seiten sei.

Der Angriff durch Masse und die jeweiligen Abwehrstrategien werden laut Thiele auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. In verschiedenen Ländern, darunter Israel, wird derzeit an einem Laserabwehrsystem gearbeitet. Dieses soll die Abwehrfähigkeit verstärken, wenn grosse Drohnensalven auf ein Gebiet zufliegen.