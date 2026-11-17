Russland und die Ukraine überziehen sich erneut mit Angriffen. Dabei wurde die Krimbrücke offenbar schwer getroffen: Teile des wichtigen Bauwerks zum russischen Festland sind eingestürzt. Auch Kiew geriet unter massiven Raketenbeschuss.

Darum gehts Die Krimbrücke wurde erneut angegriffen, Teile stürzten ein, der Verkehr wurde dort gestoppt

Russland beschoss Kiew mit Raketen, Brücken und kritische Infrastruktur wurden teils beschädigt

Moskau meldete über 200 abgefangene Drohnen, Charkiw, Dnipro und Saporischschja waren betroffen

Daniel Macher Redaktor News

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine eskaliert weiter: Beide Seiten haben ihre gegenseitigen Angriffe fortgesetzt. Dabei ist die Krimbrücke offenbar schwer getroffen worden: Teile des wichtigen Bauwerks zwischen der von Russland annektierten Halbinsel Krim und dem russischen Festland sind teilweise eingestürzt.

«Der Feind hat die Krimbrücke erneut angegriffen. Derzeit ist der Verkehr unterbrochen», teilte der von Moskau eingesetzte Gouverneur Sergej Aksjonow (53) am frühen Dienstagmorgen über Telegram mit.

Auch Moskau unter Drohnenbeschuss

Nicht nur die Krimbrücke geriet ins Visier der Ukraine. Auch die russische Hauptstadt Moskau wurde erneut von ukrainischen Drohnen angegriffen. Bürgermeister Sergej Sobjanin erklärte, die russische Luftabwehr habe mehr als 200 unbemannte Fluggeräte abgefangen beziehungsweise unschädlich gemacht.

Unterdessen setzte Russland seine Angriffe auf die Ukraine fort. In der Hauptstadt Kiew schlugen erneut russische Raketen ein. Dabei wurden offenbar wichtige Brücken und Teile der kritischen Infrastruktur beschädigt. «Nach vorläufigen Angaben wurden die Nord- und die Südbrücke getroffen», teilte Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko (55) über Telegram mit.

Die Folgen sind für die Bevölkerung bereits spürbar. In mehreren Stadtteilen fielen laut Klitschko die Fernheizung und die Wasserversorgung aus. Auch der Verkehr ist stark beeinträchtigt. Frühere russische Drohnen- und Raketenangriffe hatten bereits Strassen- und Metrobrücken beschädigt.

Weitere Städte unter Beschuss

Doch nicht nur die Hauptstadt geriet ins Visier russischer Angriffe. Moskau setzte auch andernorts in der Ukraine Drohnen und Raketen ein. Betroffen waren nach Angaben der Behörden unter anderem die Grossstädte Charkiw, Dnipro und Saporischschja im Osten und Südosten des Landes.

In Saporischschja wurde laut der regionalen Verwaltung ein Industrieobjekt von Raketen getroffen. Auch die Stadt Smila in der zentralukrainischen Region Tscherkassy war Ziel eines Angriffs. Angaben zu möglichen Verletzten oder Todesopfern lagen zunächst nicht vor.