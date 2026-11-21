Darum gehts Russisches Frachtschiff «Sparta 2» brennt nach Drohnenangriff nahe Insel Gogland

Finnland vermutet ukrainische Urheberschaft, Luftraumverletzung durch russischen Helikopter

Unbekannte Ladung, Evakuierung läuft, russische Boote helfen bei Rettungseinsatz

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Wie das finnische Verteidigungsministerium am Samstag bekannt gab, brennt derzeit ein russisches Frachtschiff in den Hoheitsgewässern des skandinavischen Landes. Nach Behördenangaben soll das Schiff in internationalen Gewässern, unweit der Insel Gogland, zum Ziel eines Drohnenangriffes geworden sein.

Wie Aki-Mauri Huhtinen, Kommunikationsdirektor der finnischen Streitkräfte, an einer Pressekonferenz laut «yle» erklärte, gehe man davon aus, dass die Ukraine hinter dem Angriff steckt.

Gemeinsame Rettungsaktion mit Russland

Was genau der Frachter «Sparta 2» geladen hatte, ist nicht bekannt. Klar ist, dass mehrere Bereiche durch den Angriff beschädigt wurden und anschliessend ein Feuer an Bord ausbrach. Auch über die Besatzungsanzahl und mögliche Personenschäden ist bisher wenig bekannt – ein Evakuierungseinsatz läuft derzeit.

Auch russische Boote stehen im Einsatz, um bei der Evakuierung auszuhelfen. Nach der Rettungsaktion soll «Sparta 2» zurück in russische Gewässer geschleppt werden. Das kommunizierte auch der Gouverneur von Leningrad, Alexander Drosdenko. Wann genau die gemeinsame Aktion abgeschlossen wird, ist nicht bekannt.

In Finnland kam es zudem zu einer Luftraumverletzung durch einen russischen Helikopter. «Dieser mutmassliche Luftraumverstoss könnte mit Rettungs- oder Überwachungsmassnahmen zusammenhängen, die Finnland nach den Schäden an einem Frachtschiff im Finnischen Meerbusen ausgeführt hat», so Verteidigungsminister Antti Häkkänen.