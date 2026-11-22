Der ETH-Militärexperte Marcus Keupp sprach in der Sendung «ZDF heute live» über den Ukraine-Krieg und mögliche Verhandlungen. Dabei sorgte er mit einer Aussage für viele Reaktionen im Netz.

Darum gehts ETH-Experte Marcus Keupp lehnt Verhandlungen ab, weil sie Putin als Kriegsverbrecher aufwerten

Keupp zufolge verhandelt Putin erst unter starkem militärischem und wirtschaftlichem Druck ernsthaft

Der Youtube-Ausschnitt wurde über 400'000-mal aufgerufen, die Kommentare fallen unterschiedlich aus

Der Ukraine-Krieg tobt seit bald fünf Jahren – und die Rufe nach direkten Friedensverhandlungen werden lauter. Doch für Marcus Keupp (49), Militärökonom an der Militärakademie der ETH Zürich, ist das der falsche Ansatz. Bei seinem Auftritt in der Sendung «ZDFheute live» am Donnerstagabend widersprach er dem Moderator in dieser Frage deutlich.

Keupp analysiert in der Sendung die jüngsten politischen Gipfel in Berlin und Shenzhen. Mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin (74) erklärte er, dieser könne den Krieg jederzeit beenden, rücke aber nicht «von seiner imperialistischen Weltsicht» ab.

«Er fabuliert von sich selbst als Grossmacht»

Der Experte stellt fest: «Er fabuliert von sich selbst als Grossmacht, aber er schafft es seit viereinhalb Jahren nicht einmal, die beiden grossen Städte Slowjansk und Kramatorsk einzunehmen.»

Dass im Westen immer wieder über Friedensgespräche diskutiert wird, hält Keupp für problematisch: «Mich stört an diesem ganzen Gerede über Verhandlungstische und Frieden, dass das letztlich dieses Kreml-Narrativ bestärkt, dass man doch irgendwie durch Verhandlungen zu irgendeiner Art von Frieden kommen könnte.»

«Kriegsverbrecher aufwerten»

Der ZDF-Moderator hakte daraufhin überrascht nach: «Verhandlungen sind doch unbedingt notwendig, um diesen Krieg zu einem nachhaltigen Ende zu bringen?» Keupp entgegnete: «Und das sehe ich anders.» Seine Begründung: «Was gegen Verhandlungen spricht, ist, dass Sie damit einen Kriegsverbrecher aufwerten.»

Auch von einer Kombination aus Diplomatie und militärischer Abschreckung hält der ETH-Dozent wenig. Solange Putin militärisch und wirtschaftlich keinen massiven Druck spüre, werde es keine ernsthaften Verhandlungen geben – «sondern vielmehr diese ständigen Finten, Pseudoangebote». Sein Fazit: Putin werde erst dann wirklich einlenken, wenn man ihm durch militärische Stärke klarmache, dass er nicht weiterkomme.

Der Auftritt des Militärökonomen stösst im Netz auf grosses Interesse – allein auf Youtube wurde der Ausschnitt über 400'000-mal aufgerufen und hat über 2300 Kommentare generiert.

Das Netz ist gespalten

In den Kommentarspalten gehen die Meinungen zu Keupps Aussagen auseinander. Viele Nutzer stimmen dem Militärökonomen zu. Sie werfen dem Kreml vor, lediglich Verhandlungsbereitschaft vorzutäuschen, während Russland seinen Angriffskrieg fortsetze. Gespräche ohne ausreichenden militärischen Druck seien deshalb zum Scheitern verurteilt.

«Russland verhandelt erst, wenn es militärisch am Boden liegt. Es gibt keine Verhandlungen zu Putins Kapitulationsbedingungen», schreibt eine Nutzerin und pflichtet Keupp damit bei.

Merz «selbstverständlich bereit», mit Putin zu sprechen

Auf der anderen Seite warnen Kommentatoren davor, diplomatische Wege pauschal auszuschliessen – schliesslich habe der Krieg nach bald fünf Jahren bereits einen enormen Blutzoll gefordert. Der Gedanke, die grösste Atommacht der Welt militärisch in die Knie zu zwingen, sei «lächerlich» und berge die Gefahr, «den Dritten Weltkrieg zu provozieren».

Erst am Donnerstag berieten rund 40 Delegationen am Ukraine-Gipfel in Berlin über die Zukunft des Landes. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (71) betonte dort, dass man die Ukraine zwar weiter militärisch unterstütze, um «Friedensverhandlungen überhaupt erst zu ermöglichen» – man sei aber «selbstverständlich bereit», auch mit Kreml-Chef Wladimir Putin zu sprechen, um nach diplomatischen Lösungen zu suchen.