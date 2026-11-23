Seit dem Einmarsch in die Ukraine dürften rund 700'000 russische Soldaten gefallen sein. Das geht aus einer Auswertung geleakter Sterbedaten durch Investigativjournalisten hervor.

Janine Enderli Redaktorin News

Es sind Zahlen, die das Vorstellungsvermögen sprengen: Mehr als 700'000 russische Soldaten haben seit dem Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 ihr Leben gelassen. Das entspricht fast der gesamten Einwohnerzahl der Städte Zürich und Genf zusammen – oder mehr als der Bevölkerung des gesamten Kantons Aargau.

Möglich wurde diese Enthüllung durch einen beispiellosen Daten-Coup. Anfang November drangen belarussische und ukrainische Aktivisten der Gruppen Cyber Partisans und Silent Crow tief in die internen Netzwerke der russischen Statistikbehörde Rosstat ein. Sie kopierten geheime Sterbedaten, die der Kreml seit Mitte 2025 nicht mehr öffentlich zugänglich macht. Die Daten wurden Journalisten anschliessend zugespielt.

Medien bekamen Zugriff

Unabhängige Investigativ-Journalisten der Exil-Portale Mediazona und Meduza haben die geleakten Millionen-Datensätze zusammen mit der BBC und internationalen Medien wie dem «Spiegel» akribisch ausgewertet. Das Ergebnis ist für Moskau verheerend.

Bis Ende September 2026 waren im russischen System bereits mindestens 490'000 Kriegstote mit einem offiziellen Totenschein verbucht.

Dunkelziffer entschlüsselt

Doch die 490'000 registrierten Toten sind längst nicht alles. Denn auf dem Schlachtfeld bleiben Zehntausende liegen – oder gelten monatelang als vermisst. Schätzungen zufolge erhöht diese Dunkelziffer die tatsächlichen russischen Todesopfer auf die genannte Gesamtzahl von rund 700’000 Personen.