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Ein russisches Kriegsschiff versinkt vor Libyen. Ein Frachter brennt vor Finnland. Innerhalb von nur zwei Tagen greift die Ukraine russische Schiffe im Mittelmeer und in der Ostsee an – Tausende Kilometer von der Front entfernt. Der Krieg erreicht damit eine neue Dimension. Und er rückt gefährlich nahe an Nato-Staaten heran. Während Kiew und Moskau versuchen, den Winter zur Waffe zu machen, riskieren sie eine Eskalation, die weit über die Ukraine hinausreicht.

Ukrainische Drohnen versenken Putins Kriegsschiff

Am Sonntag schlagen ukrainische Seedrohnen im libyschen Bengasi ein. Ihr Ziel: die russische Korvette «Merkury», die im Hafen Treibstoff und Vorräte aufnimmt. Am Montag bestätigt der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (48) den Angriff. Sieben Seedrohnen seien eingesetzt worden. Auch ein russischer Militärhelikopter und ein Frachtschiff seien getroffen worden, erklärt er. Moskau hat die Angaben zunächst nicht kommentiert.

Bereits am Samstag trifft eine mutmasslich ukrainische Drohne den russischen Frachter «Sparta II» im Finnischen Meerbusen. Er war auf dem Weg nach Kaliningrad. Der beschädigte Frachter treibt in finnische Gewässer. Finnische und estnische Einsatzkräfte beteiligen sich an den Löscharbeiten, auch russische Schiffe helfen. Damit wird aus einem ukrainischen Angriff auf ein russisches Schiff plötzlich eine internationale Rettungsoperation. Finnland informiert die Nato und schränkt zeitweise den Luft- und Schiffsverkehr ein.

Kiew nimmt Putins Nachschub ins Visier

Die Schiffsangriffe sind Teil einer breiteren ukrainischen Offensive gegen Russlands Transportwege. Am 17. November zerstören ukrainische Drohnen und Raketen einen zentralen Abschnitt der Krim-Brücke. Ein Teil der Verbindung stürzt ins Meer, auch die Eisenbahnbrücke wird beschädigt.

Für Wladimir Putin (74) ist das eine Demütigung. Der Kremlchef hatte das 3,6 Milliarden Dollar teure Prestigeprojekt 2018 persönlich eröffnet. Entscheidender ist der militärische Schaden. Das Ziel der Ukraine: Russlands militärische Versorgung an möglichst vielen Stellen gleichzeitig erschweren.

Russland trifft Kiews Lebensadern

Moskau wiederum bombardiert ukrainische Verkehrswege und Energieanlagen. Mitte November beschädigen sieben ballistische Raketen zwei wichtige Brücken über den Dnjepr in Kiew. Strassen- und Metroverbindungen werden unterbrochen.

Seit Wochen greift Russland zudem Kraftwerke, Stromleitungen und Heizungsanlagen an. Bewohner sitzen stundenlang ohne Strom, Wasser und Wärme in ihren Wohnungen. Laut Reuters dauern Stromausfälle mancherorts bis zu 18 Stunden täglich.

Darum ist die Eskalation brandgefährlich

Der Krieg beschränkt sich längst nicht mehr auf die ukrainische Front und das Schwarze Meer. Die jüngsten Angriffe zeigen, dass selbst russische Schiffe im Mittelmeer und in der Ostsee verwundbar sind.

Ein Kriegseintritt der Nato steht damit nicht unmittelbar bevor. Doch je weiter sich die Angriffe ausdehnen, desto grösser wird das Risiko von Fehleinschätzungen, unbeabsichtigten Schäden und Zwischenfällen zwischen Staaten, die bislang nicht direkt gegeneinander kämpfen.

Und dann kommt der Winter

Die Eskalation fällt in eine besonders heikle Phase. Beide Kriegsparteien versuchen, dem Gegner vor dem Winter Schäden zuzufügen, die sich über Monate nur schwer beheben lassen.

Für Russland wird die Reparatur der Krim-Brücke zur Herausforderung. Schwimmende Kräne brauchen günstige Bedingungen. Reparaturmannschaften bleiben möglichen ukrainischen Angriffen ausgesetzt. Der ukrainische Marinesprecher Dmitri Pletentschuk rechnet mit Arbeiten bis ins Frühjahr.

Für die Ukraine ist die Gefahr unmittelbarer. Bereits im November 2022 führten russische Angriffe zu einem landesweiten Stromausfall. 2024 war laut Internationaler Energieagentur etwa die Hälfte der grossen Umspannwerke beschädigt. Nun trifft eine weitere Angriffswelle auf ein ohnehin geschwächtes Energiesystem.

Die grösste Gefahr lauert jenseits der Front

Beide Seiten wollen den Winter für ihre Kriegsziele nutzen. Doch die grössere Gefahr liegt inzwischen ausserhalb der Front: Je weiter sich ihre Angriffe ausdehnen, desto mehr Staaten werden in die Folgen dieses Krieges hineingezogen. Was heute ein brennender russischer Frachter vor Finnland ist, könnte beim nächsten Zwischenfall eine weit schwerere internationale Krise auslösen.