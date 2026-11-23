Droht ein neues Wettrüsten im All? Russland plant laut Geheimdiensten, eine Atomwaffe im Orbit zu stationieren. Ein nuklearer Sprengkopf könnte Satellitensysteme zerstören – mit dramatischen Konsequenzen für Navigation und Kommunikation auf der Erde.

Darum gehts Russland plant 2026 Atomwaffe im All zu stationieren, laut Geheimdiensten

Explosion im Orbit könnte weltweite Kommunikation und Navigation lahmlegen

Schritt wäre Verstoss gegen den Weltraumvertrag von 1967, der Atomwaffen im Orbit strikt untersagt

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Russland plant laut westlichen Geheimdiensten offenbar noch in diesem Jahr die Stationierung einer Atomwaffe im Weltraum. Nach Recherchen der deutschen Sender WDR, NDR und der «Süddeutschen Zeitung» (SZ) wollen die Russen einen nuklear bestückten Satelliten ins All schiessen, berichtet die SZ. Einige Nato-Staaten sollen demnach kürzlich Meldungen untereinander ausgetauscht haben, wonach es dazu noch in diesem Jahr kommen könnte.

Dieser Schritt würde einen klaren Verstoss gegen den Weltraumvertrag von 1967 darstellen, der Atomwaffen im Orbit strikt untersagt. Bereits im Oktober warnte der US-Militärgeheimdienst DIA: «Russland entwickelt einen Satelliten, der dazu bestimmt ist, eine Nuklearwaffe zu transportieren.»

Kommunikation und Navigation wären weltweit betroffen

Der Satellit, unter dem Codenamen Sputnik-S bekannt, soll sich seit Jahren in der Nähe von Moskau befinden. Die Nato-Staaten seien alarmiert, da Moskau offenbar Abschreckung anstrebe, berichtet die SZ. Eine Explosion im niedrigen Erdorbit könnte Hunderte Satelliten zerstören und weltweit Kommunikations- und Navigationssysteme lahmlegen. «Fast nichts würde mehr reibungslos funktionieren», warnen Experten.

Die Militarisierung des Weltraums ist kein neues Phänomen. Bereits 2021 zerstörte Russland einen eigenen Satelliten mit einer Rakete, was gefährliche Trümmer für die Internationale Raumstation ISS hinterliess. Die USA bestätigten im September dieses Jahres die Stationierung von Offensivwaffen im Orbit. Im Oktober näherte sich ein russischer Satellit einem westlichen auf kurze Distanz und verfolgte ihn. Insgesamt hat die französische Analyse-Firma Aldoria seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022 fast 30 solcher Vorfälle erfasst, bei denen russische Satelliten europäische verfolgten.