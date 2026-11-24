Jared Kushner mischt bei den Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs kräftig mit – und verfolgt dabei seine ganz eigene Strategie. Das «New York Magazine» hat den Schwiegersohn von Donald Trump ausführlich porträtiert und beleuchtet die geheimen Friedensgespräche.

Darum gehts Jared Kushner verhandelt mit Russland über Frieden in der Ukraine

Moskau bestreitet Zustimmung zu seinem Gebiets- und Nato-Plan

Kushners wahres Ziel: Er will Europas Beziehungen zu Russland verbessern

Marian Nadler Redaktor News

Jared Kushner (45) verhandelt über Frieden in der Ukraine, pflegt Kontakte zu den Mächtigsten der Welt und verwaltet Milliarden für Investoren. Für Donald Trump (80) ist er Gesandter, Schwiegersohn und Vertrauter, für seine Kritiker ein wandelnder Interessenskonflikt. Ein neues Porträt im «New York Magazine» zeigt nun eine andere Seite des Präsidentenschwiegersohns – und gewährt Einblicke in die Ukraine-Gespräche. Diese sechs Punkte überraschen.

1. Putin überrascht Kushner mit dessen Familiengeschichte

Als Kushner began mit Trumps Sondergesandtem Steve Witkoff (69) zusammenzuarbeiten, suchten sie Russlands Präsident Wladimir Putin (74) im Kreml auf. Der russische Präsident zeigte ihnen eine Akte aus seinem Staatsarchiv, die den Partisanenwiderstand von Kushners Grossvater während des Holocaust dokumentierte. Kushner interpretierte dies als «subtile Botschaft», die ihn daran erinnerte, dass «Russland Amerikas Verbündeter gegen die Nazis war». Putin bezeichnet seine ukrainischen Gegner oft als Nazis der Neuzeit. Wirkliche Belege dafür kann er nicht vorlegen. Die Geste deutet aber an: Putin sieht die Ukraine als gemeinsamen Feind der USA und Russlands.

2. Putin lockt mit lukrativen Geschäften

Im September dieses Jahres trafen sich Kushner und Witkoff ein weiteres Mal mit Putin im Kreml. Wie die «Financial Times» öffentlich machte, ging es dabei auch um Geschäfte zwischen Russland und den USA, etwa um ein gemeinsames Ölförderprojekt vor der Insel Sachalin im Fernen Osten. Die «New York Times» berichtete, dass bei dem Treffen zudem der Kauf des mit Sanktionen belegten russischen Energieriesen Lukoil durch eine vom Trump-Grossspender Todd Boehly (53) angeführte Gruppe besprochen wurde.

«Er versucht, Jared und andere mit Geschäftsabschlüssen zu ködern», analysiert die US-amerikanische Sicherheitsexpertin Fiona Hill (61), die jahrelang für George W. Bush (80) arbeitete. Putins Strategie sei es, «Trump über seine schwächsten Punkte – seine Familie und Freunde sowie sein Interesse am Geld – anzusprechen».

3. Schützt Kushner Selenski?

Im Gespräch mit dem «New York Magazine» behauptet Kushner, er wolle seinen Schwiegervater davon abbringen, Selenski verbal anzugreifen. Diese Aussage lässt sich hinterfragen. Die ukrainische Angewohnheit, öffentlich zu verhandeln, schmeckt Kushner laut dem Magazin nicht.

4. Er übt auch Druck auf Russland aus

Während der Verhandlungen brachte Kushner die Möglichkeit ins Spiel, dass die Ukraine im Gegenzug für eine Nato-Mitgliedschaft Gebiete abtreten könnte. Der Immobilienentwickler erklärte, die Russen seien mit diesem Konzept einverstanden.

Dieser Move ging nach hinten los. Es folgte ein kategorisches Dementi aus dem Kreml. Russland erweiterte daraufhin seine Maximalforderungen. Die Nato solle auf den Stand von 1997 zurückkehren. Länder wie Polen, Tschechien, Ungarn oder die baltischen Staaten müssten das Militärbündnis also verlassen.

0:48 US-Gesandte in Kiew und Moskau: So unterschiedlich werden Selenski und Putin begrüsst

5. Wie sich Kushner Selenskis Zukunft vorstellt

Kushner will dem ukrainischen Präsidenten die wirtschaftlichen Vorteile eines Friedens schmackhaft machen. «Was ich Selenski zeigen wollte», so Kushner gegenüber dem «New York Magazine», «ist: ‹Lassen Sie uns einen Weg finden, wie Sie, wenn Sie den Krieg beenden und eine starke Sicherheitsgarantie für die Ukraine erreichen können, direkt in die Wirtschaft einsteigen und das Land wiederaufbauen können›.» Geht es nach Kushner, soll Selenski also nicht nur als unnachgiebiger Verteidiger der Ukraine in die Geschichte eingehen, sondern als derjenige, der das Land wiederaufgebaut hat.

6. Kushners wahres Ziel

Kushner betont in dem Porträt, dass der «grosse Gewinn» nicht ein Waffenstillstand zwischen den beiden Konfliktparteien sei, sondern «eine Neuausrichtung der Beziehungen zwischen Russland und Europa, in der es keine ständige Aggression mehr gibt». Sein Ziel geht also weit über ein Ende des Ukraine-Kriegs hinaus. Seine Hoffnung: «Vielleicht gibt es einen Weg, wie die Menschen friedlich zusammenleben und Geschäfte machen können.»