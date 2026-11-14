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Nato erklärt:So funktioniert das mächtigste Bündnis der Welt

Brisantes Papier aufgetaucht
Putin will die Nato zurück ins Jahr 1997 zwingen

Während die USA der Ukraine laut den neusten Medienberichten eine Nato-Mitgliedschaft anbieten, bleibt das Bündnis ein Dorn im Auge Russlands. Putin will dessen Rückzug – davon hat er konkrete Vorstellungen.
Publiziert: vor 39 Minuten
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Die Nato soll schrumpfen – und zwar gehörig. Das will Putin.
Foto: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin via AP
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Natalie ZumkellerRedaktorin News

Russland will in der Nato-Frage offenbar ernst machen. Laut einem Dokument, das der «New York Times» vorliegt, fordert Moskau, dass das Bündnis auf den Stand von 1997 zurückkehren soll. Das Papier wurde bei den Friedensgesprächen in Abu Dhabi von der russischen Verhandlungsdelegation vorgelegt.

Zudem verlangt Putin den Abzug aller Nato-Truppen aus Osteuropa, das Bündnis soll seine Stützpunkte dort auflösen. Zwei unabhängige Quellen bestätigen dieses Geheimpapier. Putins Berater Juri Uschakow bekräftigte am Donnerstag ausserdem, dass dies die offizielle Verhandlungsstrategie sei.

Ostflanke komplett schutzlos

Die Folge wäre drastisch: Länder wie Polen, Tschechien, Ungarn oder die baltischen Staaten müssten die Nato verlassen. Die gesamte Ostflanke läge offen – ein Szenario, das viele als direkte Einladung für eine russische Expansion sehen.

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Der Kreml-Chef fordert in dem Dokument jedoch noch mehr: Unter anderem sollen alle westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine eingestellt werden. Zudem soll eine dauerhafte Neutralität in der ukrainischen Verfassung niedergeschrieben werden – dagegen wehrte sich Selenski zuletzt.

Putin will den Donbass

Der ukrainische Präsident liebäugelt derzeit mit einem Angebot der USA. Amerikanische Unterhändler boten Selenski am Donnerstag bei Gesprächen in Dublin eine Nato-Mitgliedschaft an – unter einer Bedingung: die Abtretung des gesamten Donbass an Russland.

Das fordert Putins Regime ebenfalls in dem Dokument. Zusätzlich sollen Frankreich und Grossbritannien Europa nicht mehr mit Atomwaffen verteidigen dürfen.

Angeblich soll auch Finnlands Nato-Beitritt von 2023 rückgängig gemacht werden. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow dementierte dies am Freitag zwar laut Interfax: «Mir ist davon nichts bekannt. Nein, eine solche Forderung wurde nicht erhoben.» Der finnische Verteidigungsminister Antti Häkkänen nannte die Kreml-Vorschläge «ungeheuerlich».

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