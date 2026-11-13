Wer Europa bei Gesprächen mit Russland vertreten soll

Deutschland, Grossbritannien, Frankreich, Italien, Polen und die EU sollen Europa künftig an Gesprächen über ein Ende des Ukraine-Kriegs vertreten. EU-Ratspräsident António Costa kündigte in Dublin ein geschlossenes Auftreten an.

Darum gehts Deutschland, Grossbritannien, Frankreich, Italien, Polen und die EU sollen künftig mitverhandeln

Costa und von der Leyen betonen Unterstützung für die Ukraine und eine geeinte Stimme Europas

Lawrow stellte nach Gesprächen zwischen Russland, USA und Ukraine den Beitrag Europas infrage

Marian Nadler Redaktor News

Am Freitagabend war die Entscheidung gefallen. Bei den künftigen Gesprächen über ein Ende des Ukraine-Kriegs sollen Unterhändler Deutschlands, Grossbritanniens, Frankreichs, Italiens und Polens sowie Vertreter der EU mit am Tisch sitzen. Das erklärte EU-Ratspräsident António Costa (65) in der irischen Hauptstadt Dublin vor Reportern.

«Wir werden die Ukraine unterstützen und unsere Interessen schützen», versprach EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (68) anschliessend laut «Bild». Costa sagte, das europäische Team werde «in vollkommener Geschlossenheit» handeln. Europa müsse «in allen Gesprächen, die die Zukunft der Ukraine und die Sicherheit unseres Kontinents prägen, mit einer klaren und geeinten Stimme sprechen». Die Europäische Union habe «eine zentrale Rolle bei den Gesprächen über die europäische Zukunft der Ukraine, ihren Wiederaufbau und ihren Wohlstand».

Die Frage ist: Wie reagieren der Kreml, US-Präsident Donald Trump (80) und Kiew auf die Ankündigung. Russlands Aussenminister Sergei Lawrow (76) hatte sich diese Woche nach Gesprächen zwischen Vertretern Russlands, der USA und der Ukraine über die Europäer lustig gemacht und infrage gestellt, ob die Europäer überhaupt viel zu den Verhandlungen beitragen könnten.