Während Verhandlungen soll der Ukraine von den USA ein Angebot gemacht worden sein: Eine Nato-Mitgliedschaft gegen Gebietsabtritte. Ob Selenski zustimmt, ist nicht bekannt.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, ist es bei Verhandlungen zwischen der Ukraine und den USA zu einem brisanten Angebot gekommen. Amerikanische Unterhändler haben laut Wolodimir Selenski (47) eine Nato-Mitgliedschaft in Aussicht gestellt.

Dafür muss die Ukraine aber Gebietsabtritte in Kauf nehmen. Welche Teile genau an Russland abgegeben werden müssten, ist unklar – speziell der Donbass steht jedoch im Fokus. Selenski traf sich am Donnerstag mit Jared Kushner und dem US-Sondergesandten Steve Witkoff in Dublin.

«Die Amerikaner haben eine Frage aufgeworfen: Was wäre, wenn die Ukraine der Nato beitritt? Würde die Ukraine sich aus dem Donbass zurückziehen? Das war das erste Mal, dass diese Frage gestellt wurde», erklärte Selenski am Freitag vor Reportern.

Treffen in China

Am kommenden Donnerstag wird US-Präsident Donald Trump auf Kremlchef Wladimir Putin treffen. Zusammen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping kommt es am Rande eines Wirtschaftsgipfels in Shenzhen zum Treffen.

US-Regierungsvertreter erklärten gegenüber den Medien, das Hauptthema des Treffens dürfte die Nichtverbreitung von Atomwaffen sein. Auch das Thema Iran werde voraussichtlich zur Sprache kommen. Die Ukraine-Frage dürfte hingegen nicht auf dem Tisch liegen.