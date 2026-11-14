Das Weisse Haus bestätigt, dass der US-Präsident nächste Woche nach China reisen und dort die Präsidenten der beiden anderen grossen Weltmächte treffen wird.

Yannick Weber Newsdesk

Erstmals treffen sie sich im trilateralen Format: Am kommenden Donnerstag sprechen Donald Trump (80), Xi Jinping (73) und Wladimir Putin (74) am Rande eines Wirtschaftsgipfels in Shenzhen miteinander. Das Weisse Haus bestätigte am Freitag, dass dieses Treffen, das sich Präsident Trump gewünscht hatte, nächste Woche tatsächlich stattfindet.

US-Regierungsvertreter erklärten gegenüber den Medien, das Hauptthema des Treffens dürfte die Nichtverbreitung von Atomwaffen sein. Auch das Thema Iran werde voraussichtlich zur Sprache kommen. Die Ukraine-Frage dürfte hingegen nicht auf dem Tisch liegen. Laut den USA, die an den Verhandlungen mit Russland beteiligt sind, ist China in dieser Frage nicht sonderlich involviert.

Trump auf Asienreise

Ebenfalls wurde angekündigt, dass Elon Musk mitreist, aber nicht am trilateralen Treffen teilnimmt. Auf die Frage nach den Auswirkungen der jüngsten Spannungen im Zusammenhang mit einer möglichen chinesischen Spionage gegen den KI-Chip-Riesen Nvidia sagte ein US-Vertreter: «Das sollte nicht wirklich Auswirkungen auf die Reise haben.»

Das Treffen findet im Rahmen einer Asienreise von US-Präsident Donald Trump statt. Er verlässt die USA am Montag und besucht ab Dienstag zunächst die Philippinen.