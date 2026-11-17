Roter Teppich, Empfangskomitee, jubelnde Kinder: Wladimir Putin ist in Shenzhen eingetroffen. Der Kremlchef reiste nach China, um dort Trump und Xi zu treffen.

Janine Enderli Redaktorin News

Viel Jubel und eine grosse Show: Kremlchef Wladimir Putin (74) ist vor seinem Treffen mit US-Präsident Trump (80) und Chinas Staatschef Xi Jinping (75) im südchinesischen Shenzhen gelandet.

In China wurde der 74-Jährige pompös begrüsst. Zuerst wurde der russische Präsident von einer Ehrengarde der Volksbefreiungsarmee sowie vom hochrangigen chinesischen Funktionär Cai Qi empfangen. Cai Qi ist einer der mächtigsten Politiker der Volksrepublik China und gilt als engster Vertrauter und eine Art «Stabschef» von Staatschef Xi. Die beiden schüttelten sich fast 30 Sekunden lang die Hände – ein Umstand, der in den sozialen Medien für Aufmerksamkeit sorgte.

Putin lächelt jubelnden Kindern zu

Danach ging es weiter über den roten Teppich. Während des Gangs zu seinem Wagen jubelten ihm links und rechts junge Menschen in traditionellen Kostümen zu.

Bei dem Empfangskomitee in Shenzhen handelte es sich um junge Tänzerinnen und Schulkinder. Schon bei früheren Staatsbesuchen Putins waren jubelnde Kinder zu sehen. Aufnahmen, wie Putin den Darbietungen zulächelt, verbreiten sich aktuell in den sozialen Medien.

Das historische Dreiertreffen zwischen Putin, Trump und Xi ist für Donnerstag, am Rande des diesjährigen Gipfels der asiatischen Wirtschaftsgemeinschaft, angesetzt. Es wird das erste persönliche Treffen der drei Staatsoberhäupter in dieser Konstellation sein.