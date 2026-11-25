Trump-Schwiegersohn Jared Kushner sieht aktuell ein Patt zwischen Kiew und Moskau. Die Europäer müssen sich von ihm abermals Kritik anhören.

Darum gehts Kushner warnt vor Eskalation und kritisiert Europas Energiekäufe

In der Territorialfrage sieht der US-Gesandte ein Patt

EU bis 2025: 213 Milliarden Euro für Russland, 193,3 für Kiew.

Marian Nadler Redaktor News

Jared Kushner (45), Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump (80) und US-Sondergesandter für den Frieden, hat am Mittwoch vor einem Ausufern des Ukraine-Kriegs gewarnt. «Es braucht nicht viel, damit das massiv eskaliert», sagte Kushner im Gespräch mit Axel-Springer-Boss Mathias Döpfner (63) in dessen Podcast «MD Meets».

Kushner sprach von einem «Stellvertreterkrieg, in dem Europa die Ukraine im Kampf gegen Russland finanziert und bewaffnet». Kushner soll gemeinsam mit Steve Witkoff (69) im Auftrag der Trump-Regierung einen Frieden zwischen Kiew und Moskau verhandeln.

Kushner argumentiert mit Zahlen

Kushner räumte ein, «dass wir in der Territorialfrage derzeit ein Stück weit feststecken». Zu diesem Eindruck seien die beiden US-Gesandten «nach vielen, vielen Stunden mit Präsident Putin» gelangt. Der Immobilienentwickler legte den Europäern den Finger in die Wunde, indem er auf eine gewisse Ambivalenz der Europäer gegenüber Russland hinwies. «Europa hat während dieses Krieges Energie im Wert von mehr als 250 Milliarden Dollar aus Russland gekauft. Ich glaube, Europa hat Russland in diesem Krieg tatsächlich mehr Geld gezahlt, als es der Ukraine gegeben hat», sagte er.

0:48 US-Gesandte in Kiew und Moskau: So unterschiedlich werden Selenski und Putin begrüsst

Stimmt Kushners Zahl überhaupt? Nicht ganz: Betrachtet man ausschliesslich die Zeit von 2022 bis Ende 2025, gab die EU 213 Milliarden Euro für russische fossile Brennstoffe aus. Demgegenüber standen 193,3 Milliarden Euro an Unterstützung für die Ukraine. Betrachtet man den Stand 2026, kommt man auf eine Gesamtunterstützung durch die EU von 237,6 Milliarden Euro.