Darum gehts
- Uschakow: Kontakte zu Europas Rolle in Ukraine-Verhandlungen
- Über trilaterale Gespräche und mit Selenski verhandle man nicht
- Moskaus Einladung an Europäer sei laut ihm bislang nicht abgelehnt worden
Laut Präsidentenberater Juri Uschakow (79) führt der Kreml aktuell Gespräche mit europäischen Vertretern über eine Lösung des Ukraine-Kriegs und die Position, die Europa in den Verhandlungen einnehmen möchte. Das berichtet die Nachrichtenagentur Tass.
Gegenüber dem Propagandisten Pawel Zarubin (45) erklärte Uschakow, Russland habe von den Europäern keine Absage bezüglich der vom Kreml ausgesprochenen Einladung zu einem Treffen in Moskau erhalten. Gleichzeitig stellte der Präsidentenberater klar: «Niemand verhandelt mit Selenski.» Gemeint ist der ukrainische Regierungschef Wolodimir Selenski.
Moskau hofft auf Reaktion
«Wir haben gewisse Kontakte zu Vertretern einer Reihe europäischer Länder», behauptete Uschakow. «Es wird über die mögliche Position der Europäer gesprochen, in der sie sich an den Verhandlungen beteiligen möchten.» Gleichzeitig werde mit den Europäern nicht über die Teilnahme an trilateralen Verhandlungen über den Ukraine-Konflikt gesprochen. Uschakows klare Ansage: «Dieses Thema wird nicht besprochen.»
Uschakow erneuerte die Einladung an die europäischen Vertreter, Moskau zu besuchen. «Wir hoffen, dass die Europäer in irgendeiner Form reagieren werden.»