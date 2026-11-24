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Harter Winter in der Ukraine? Diese Warnung kennen wir schon aus den vergangenen vier Kriegsjahren. Was wir bei den alljährlichen Storys über den «eisigen Horror» im Kriegsland aber allzu oft vergessen: Es frieren und zittern nicht nur die Ukrainer, sondern auch die russischen Soldaten, die in ihren Kampfgräben festsitzen.

Ganz besonders hart trifft es in den kommenden Wochen die über 20'000 russischen Soldaten, die derzeit noch auf der besetzten Halbinsel Krim ausharren. Nachdem die Ukraine vergangene Woche die Kertsch-Brücke kaputtbombte, droht Wladimir Putins (74) Krim-Kämpfern ein absoluter Alptraum.

Die Kertsch-Brücke, 2022 für fast vier Milliarden Dollar von Putin als Prestige-Projekt errichtet, ist (beziehungsweise war) die einzige Landverbindung zwischen Russland und der Krim. Nach dem ukrainischen Angriff am 16. und 17. November können aktuell nur noch wenige Personenzüge die Brücke passieren. Alles andere – Lastwagen, Militärtransporter, Frachtzüge – bleibt stecken.

Das wird für die ansässige Bevölkerung und vor allem für die kämpfenden Truppen rasch brenzlig. Knapp wird nicht nur die Munition, sondern rasch auch das Benzin und gar die Lebensmittel. Tymofiy Mylovanov (51), der frühere ukrainische Landwirtschaftsminister, prophezeit, Russland werde auf der Krim «einen Belagerungszustand wie in Leningrad im Zweiten Weltkrieg» erleben.

Szenen auf Todesstrasse erinnern an GTA 6

Die Reparatur der Kertsch-Brücke wird im Minimum mehrere Monate dauern. Nach dem Wegfall der Verbindung bleibt den Russen nebst ein paar rostigen Fähren nämlich nur noch die berüchtigte «Todesstrasse» R-280 von der russischen Stadt Rostow quer durch die besetzte Südukraine, um irgendwie auf die Halbinsel zu kommen.

Das Problem aus russischer Sicht: Die Strasse ist für ukrainische Mittelstreckendrohnen problemlos erreichbar. Dutzende Lastwagen werden jeden Tag getroffen. Staus, kaputte Strassenabschnitte, Unfälle, brennende Wracks: Ein Blogger schreibt unter ein Video der Todesstrasse: «Verwechslungsgefahr: Das hier ist nicht GTA 6!»

Russland fehlen zusätzliche Flugabwehr-Ressourcen, die es für den Schutz der Todesstrasse nutzen könnte. Zudem wird es immer schwieriger, Chauffeure zu finden, die das grosse Risiko überhaupt noch auf sich nehmen wollen.

Das hat auch Auswirkungen auf die Versorgung der russischen Angreifer in den Regionen Kherson und Saporischschja, die ebenfalls von den Lieferungen über die R-280 abhängig sind. Insgesamt dürften nicht nur die 20'000 Krim-Soldaten, sondern bis zu 300'000 russische Kämpfer vor sehr, sehr schwierigen Wochen stehen.

Auf der Krim gibt es derweil erste Anzeichen für eine anstehende Massenflucht. Lokale Quellen berichten der Online-Plattform «Suspline Krym» von überfüllten Bussen und einem grossen Ansturm auf die wenigen Züge, die derzeit noch die Krim verlassen. Vor den Geldautomaten bildeten sich lange Schlangen. Die Leute wollen weg.

Moskau hat Angst vor Bodenoffensive

Laut dem ehemaligen amerikanischen Nato-General Ben Hodges (68) dürften sich auch viele russische Soldaten bald «schleunigst aus dem Staub machen» und die Krim verlassen. Viele dürften über kurz oder lang vor der Frage stehen: Wollen wir hier ohne Munition und ohne anständiges Essen dahindarben, oder verlassen wir die Gefahrenzone, bevor die nächsten, kaum aufzuhaltenden Drohnenschwärme auf uns niedergehen?

Ex-General Hodges glaubt, dass die Ukraine nach der erfolgreichen Kappung der Hauptverbindung zwischen Russland und der Krim die Angriffe auf die Halbinsel intensivieren und letztlich gar mit einem Vorstoss von Bodentruppen zur Rückeroberung der 2014 verlorenen Krim ansetzen könnte. Verschiedene Insider-Plattformen berichten am Dienstag davon, dass Moskau Washington über eine Bodenoffensive der Ukrainer auf die Krim im Frühjahr 2027 informiert habe. Putin warnt offenbar davor, einen entsprechenden ukrainischen Vorstoss auf die «Schwarzmeer-Perle» mit Nuklearwaffen zu beantworten.

Die Atomdrohungen aus dem Kreml sind nicht neu. Neu aber ist der ukrainische Ausblick darauf, die verlorene Krim vielleicht tatsächlich zurückerobern zu können. Ukrainische Soldaten sagten mir bereits kurz nach Kriegsbeginn, das Ziel dieses Krieges sei, irgendwann wieder Sommerferien auf der Krim machen zu können.

Völlig unrealistisch tönen diese Träume am Ende des fünften Kriegsjahres nicht mehr.